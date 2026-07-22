Con un área de 6,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable hoy se inauguró el primer centro comercial en El Rímac, específicamente, el strip center Las Lomas Plaza, ubicado dentro del megaproyecto urbano Lomas del Rímac de la inmobiliaria Besco. En esta primera etapa, el mall tendrá como sus dos grandes tiendas anclas a Metro y Smart Fit, pero ¿con qué otras marcas se negocia en este momento?

“Hoy día la estrategia es aumentar la oferta gastronómica. Hay dos cadenas de comida rápida muy importantes, muy reconocidas con las que estamos hablando y negociando. Asimismo, estamos por cerrar con Tambo”, señaló el gerente general de Besco, Mauricio Caballero.

De momento, el supermercado Metro inicia operaciones desde hoy; mientras, el gimnasio Smart Fit apunta a hacerlo el fin de semana. Ambos operadores en su conjunto ocupan alrededor de la mitad del área arrendable de este strip center. “MiFarma Prime debe estar abriendo entre septiembre y octubre y la pollería Norky’s antes de fin de año ya empieza a operar también”, detalló el ejecutivo.

Metro inicia operaciones en strip center del Rímac desde hoy.

Caballero indicó que el plan a cierre del 2027 es lograr tener operativo el 75% de la ocupación, siendo que para el primer año de apertura ya se cuente con más del 90% de las 27 tiendas (capacidad total) en alquiler. “En el mix de producto vamos a considerar entre un 10% y un 20% de marcas locales. De hecho, hay una cadena de pastelería rimense con la que estamos en conversaciones avanzadas para que también ingrese”, remarcó.

En la inauguración del strip center junto a directivos de Besco estuvo presente el alcalde de dicho distrito, Néstor De La Rosa.

Presidente ejecutivo de Besco, Javier Salazar; alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa y gerente general de la inmobiliaria, Mauricio Caballero.

Proyecto conjunto de S/ 80 millones

Las Lomas Plaza forma parte de un proyecto de uso mixto que combina área comercial (strip center tendrá dos niveles y un sótano) con vivienda, aludiendo a un edificio de 144 departamentos denominado Lomas Residencial. La iniciativa en su conjunto ha demandado a Besco una inversión de S/ 80 millones.

Actualmente, Lomas Residencial junto con su propuesta de strip center forman parte del megaproyecto Lomas del Rímac, la urbanización de Besco que está proxima a completar un total de 6,000 departamentos, a través de sus diferentes etapas.

“De los 6,000 departamentos ya se han entregado 5,000. Faltan construir y entregarse 1,000 departamentos, los cuales deberíamos estar concluyendo hacia el 2028″, añadió Caballero.

Para el caso de Las Lomas Plaza, el ejecutivo adelantó que la estrategia es tener la administración los primeros meses de la operación y, posteriormente, comercializar el flujo.