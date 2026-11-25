Dolores Guevara, gerente general de Farmacia Universal, afirmó que tal apuesta marca un hito tecnológico para la compañía. En esta tecnología, la inversión fue aproximadamente US$ 180,000.

“Somos la primera farmacia en Perú a implementar este robot, un Rowa (robot dispensador de BD)”, sostuvo, tras mencionar que el robot empezará su operación regular en la nueva sede de Surco.

La ejecutiva recordó que la iniciativa comenzó hace casi tres años tras observar tal tecnología en Europa (España y Alemania), donde varias farmacias ya operaban con robótica. “Yo me acuerdo haberlo visto en una feria hace muchos años atrás y luego hace unos dos años BD se acercó a nosotros y nos dio la posibilidad de ser una de las primeras farmacias en Perú (con el robot)”, anotó.

Por su parte, Emiliano Galasso, Medication Mamagment Solutions Unit - BD SSA, explicó que el equipo no opera como un robot humanoide, sino con brazos robóticos que pueden desplazarse en ejes y cintas de transporte dentro de un espacio y captura las cajas de medicinas desde estantes para dispensarlas en las zonas de despacho. En ese lugar, el producto es recibido por el químico farmacéutico.

Así, funciona como un dispensador y gestor de inventarios en zonas posteriores de los químicos farmacéuticos. El robot puede dispensar de uno a tres cajas de medicamentos en 8 a 12 segundos, cuando en una operación manual se tarda más de 30 segundos.

El ejecutivo destacó que el robot puede operar en cadenas de farmacia, pero también en un hospital o en un gran centro de distribución, y que se pueden colocar uno, dos, 10 o 20, pues la implementación puede ser escalable.

Farmacia Universal, con 92 años, da un salto tecnológico con el primer robot farmacéutico del Perú de la mano de la estadounidense Becton Dickinson (BD). (Foto: Farmacia Universal).

Robot para inventario, no para atender: expansión en dos a tres años

Consultada por la potencial expansión del robot a otras sedes de Farmacia Universal, Guevara señaló que recién están empezando con este proyecto y tienen que evaluar la viabilidad de la inversión en esos equipos. Así, el horizonte para su nuevo despliegue sería de dos a tres años, aproximadamente.

“Lo más importante es que estamos dando un hito, marcando un hito de inicio de la nueva tecnología que se puede traer a Perú”, recalcó.

Asimismo, la ejecutiva precisó que el uso del robot es exclusivo para gestión de inventarios y dispensación interna, no para atención de clientes. En ese sentido, subrayó que la atención humana es vital y que no colocarán un robot o una pantalla para que interactúen con los pacientes.

“La atención humana es cálida. Lo que siempre decimos es que hay que tener calidad y calidez en la atención”, recalcó.

Así, manifestó que la tecnología viene a aliviar las tareas repetitivas que generan cansancio y agotamiento en las personas que trabajan en la farmacia, para que estas estén mucho más disponibles para el paciente y humanice la atención.

Farmacia Universal explicó que el uso del robot es exclusivo para gestión de inventarios y dispensación interna, no para atención directa a clientes. (Foto: Farmacia Universal).

Farmacia Universal sigue sumando locales: aperturas y ampliación de laboratorios

Sobre la expansión de la cadena, Guevara destacó que hoy tienen 17 locales, todos en Lima, tras inaugurar recientemente una sede en Miraflores. La ejecutiva destacó que vienen creciendo a un ritmo de dos nuevas farmacias por año y que mantendrán ese nivel de avance.

En tal despliegue, explicó que crecen con criterio y en lugares estratégicos por la gama de productos que manejan. En la actualidad, el portafolio que manejan (medicinas, preparaciones, fórmulas magistrales, dispositivos médicos, sondas, productos dermatológicos, y venta libre) demanda formatos grandes.

Hace dos años, recordó que abrieron en el mall Boulevard Puntamar, en el sur de Lima, para probar cómo funcionaba su primer formato en un mall. En función de esa experiencia, contemplan nuevos locales en malls en el futuro.

Asimismo, exploran provincias y periferias de Lima, aunque todavía han definido las ubicaciones de las próximas sedes. Con la expansión de la cadena, indicó que también realizan mejoras en simultáneo en el local central (de producción) del Centro de Lima.

“El local central ha ido evolucionando. Para los preparados magistrales, se ha preparado todo el laboratorio con áreas grises, áreas blancas, tenemos un área especialmente para preparados con cámara de flujo laminar. Estamos viendo la posibilidad de seguir ampliando las áreas de laboratorio, porque posiblemente hagamos algunos movimientos internos para poder ofrecer al cliente mayores productos”, añadió.

Dolores Guevara, gerente general de Farmacia Universal, indicó que mantendrán el ritmo de expansión de dos sedes nuevas por año.

DATO:

Proyección. En este 2026, Farmacia Universal proyecta un crecimiento de dos dígitos. En ese avance, todas las líneas aportan, algunas con un solo dígito de incremento y otras con dos dígitos. En particular, la línea dermocosmética está avanzando en dos dígitos, en línea con el mayor cuidado de la salud pospandemia, con vitaminas, productos nutracéuticos, cuidado de la piel, protección solar y envejecimiento.