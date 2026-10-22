Pfizer Ireland Pharmaceuticals (Irlanda) interpuso una denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Pharmaris Peru S.A.C. (Photo by DOMINICK REUTER / AFP).
Pfizer Ireland Pharmaceuticals (Irlanda) interpuso una denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Pharmaris Peru S.A.C. (Photo by DOMINICK REUTER / AFP).
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Josimar Cóndor
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Detrás de los mostradores de las boticas y farmacias, los laboratorios no solo compiten por asegurar su presencia comercial de cara a entidades de salud y el consumidor final, sino también por proteger sus patentes, procedimientos y toda la inversión desplegada detrás de un nuevo medicamento. Así, la multinacional irlandesa Pfizer llevó a la peruana Pharmaris a instancias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por una controversia relacionada con un proceso de fabricación. ¿Cuál es la fórmula de su denuncia y qué empresa va adelante en el caso?

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