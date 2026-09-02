La compañía prepara nuevas aperturas en Chile, Paraguay, México y Miami entre el 2026 y 2027. (Foto: Insalud).
La compañía prepara nuevas aperturas en Chile, Paraguay, México y Miami entre el 2026 y 2027. (Foto: Insalud).
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Sandra Reyes
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La peruana Insalud, especializada en salud sexual masculina, medicina regenerativa y longevidad, acaba de inaugurar una sede en El Salvador como parte de su plan de expansión para el segundo semestre del 2026 y el 2027. Impulsada por el buen desempeño de su operación en Costa Rica, abierta en 2025, la compañía prepara nuevas aperturas en el extranjero y en el mercado peruano, acompañadas por un nuevo modelo de atención apoyado en tecnología e inteligencia artificial.

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