El plan de crecimiento llega en un contexto de resultados mixtos para la compañía. En el primer semestre del 2026, las operaciones de Insalud en Perú cayeron 8% frente al mismo periodo del 2025, mientras que sus sedes internacionales crecieron alrededor de 15%, impulsadas por Costa Rica, hoy la operación de mayor facturación del grupo. La compañía ya opera en Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, y apostará por nuevos mercados internacionales.

Expansión internacional: nueva sede en San Salvador y Chile

La historia de expansión internacional de Insalud sumó un nuevo capítulo con la apertura de una sede en San Salvador, que fue inaugurada oficialmente el 24 de julio. Ubicada en la Torre Médica Humana, la operación demandó una inversión cercana a US$60,000 y responde a la estrategia de consolidar la presencia de la compañía en Centroamérica.

Brayan Inga, líder regional de Insalud, indicó que el mercado salvadoreño destaca por una mayor apertura para tratar problemas de salud sexual y por un entorno favorable para la inversión.

La hoja de ruta continuará antes de finalizar el 2026 con la apertura de una sede en Las Condes, Santiago de Chile, que requerirá una inversión de US$70,000 y tendrá un área de entre 80 y 85 m². En 2027, la empresa proyecta ingresar a Paraguay en el primer trimestre, luego a México a mitad de año y cerrar el año con una operación en Miami. La meta es que cada nueva sede crezca alrededor de 20% anual en facturación y atención de pacientes.

Crecimiento en Perú: nueva sede en Miraflores con atención digital

Insalud ampliará su presencia en el mercado peruano con una nueva sede en Miraflores, cuya apertura está prevista entre finales de octubre e inicios de noviembre. El establecimiento, que demandará una inversión de entre US$30,000 y US$50,000, será el quinto de la compañía en el país y operará bajo un modelo de atención 100% digital.

“Buscamos una atención digital sistematizada”, señaló Fiorella Inga, gerente administrativa de Insalud, quien precisó que la empresa se encuentra en la búsqueda del local que cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud.

Como parte de este nuevo formato, la sede incorporará el aplicativo IMBOHP para que los pacientes agenden citas y lleguen a consulta con un prediagnóstico basado en indicadores como sueño, alimentación, estrés y exámenes de sangre, integrado a historias clínicas digitales desarrolladas por la empresa. En paralelo, Insalud mantiene en evaluación una futura expansión hacia Lima Norte, aunque postergó por ahora una apertura en Los Olivos por motivos de seguridad ciudadana.

Costa Rica se convierte en la sede internacional más exitosa

Costa Rica se consolidó como la operación internacional de mayor desempeño de Insalud al alcanzar su punto de equilibrio en menos de seis meses, cuando la empresa proyectaba lograrlo entre uno y un año y medio. Hoy, la sede lidera la producción y facturación del grupo por encima de Guayaquil, Quito y Panamá.

“Es un país dolarizado con mucho turismo médico”, destacó Fiorella Inga, al señalar que el mayor flujo de pacientes, principalmente de Estados Unidos, impulsa la demanda.

Por su parte, Brayan Inga señala que el crecimiento también responde a la escasa competencia para sus tratamientos de ondas de choque, principal línea de negocio de la empresa. “Era un océano azul para nuestros tratamientos”, afirmó. La sede demandó una inversión de entre US$30,000 y US$50,000, cuya recuperación ahora se proyecta antes del primer año de operaciones.

Insalud apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial

La transformación digital se ha convertido en otro de los pilares del crecimiento de Insalud. Durante el 2025, la empresa reforzó su inversión en el desarrollo de tecnologías propias para digitalizar procesos y obtuvo un beneficio tributario del Concytec por dos proyectos de innovación tecnológica en salud sexual. “Fue un año de mucha inversión en un equipo de tecnologías y desarrollos propios”, destacó Fiorella Inga.

Como parte de esta estrategia, la compañía implementó un CRM propio, denominado Interact, que utiliza bots entrenados con inteligencia artificial para atender pacientes las 24 horas.