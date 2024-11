En diálogo con Gestión, José Antonio Grandez explicó que la proyección de crecimiento para 2024 es de un 72% en todas sus sedes. En agosto de 2024, registraron un incremento del 123% en comparación con el mismo mes del año anterior. “Proyectamos superar este crecimiento para 2025, con la apertura de nuevas sedes tanto en Lima como a nivel internacional”, adelantó. El plan de expansión de Insalud está proyectado hasta 2027 , agregó Inga.

LEA TAMBIÉN La ruta que llevará a Suiza Lab a más que duplicar su cobertura

Entre los principales logros de este año, se destaca la apertura de una nueva sede en Surco, en una torre de la avenida Golf Los Incas, para atender la creciente demanda de usuarios de Surco, San Borja y La Molina. Este año también se tiene previsto, agregó Inga, la apertura de un centro médico en Quito (Ecuador), cuya inauguración está programada para diciembre. Con estas nuevas instalaciones, Insalud cerrará el 2024 con un total de seis centros médicos especializados. “Hemos observado un aumento en la demanda de nuestros servicios en la sede de Guayaquil, por lo que decidimos abrir un segundo espacio”, afirmó Inga.

Insalud alista su expansión internacional en 2025. Foto: Difusión

La expansión para el 2025

Por su parte, Grandez, cofundador de Insalud, destacó que el objetivo para 2025 es ingresar a nuevos mercados. A nivel local, la empresa planea abrir un centro en Miraflores, mientras que, en el ámbito internacional, Centroamérica se perfila como una región atractiva debido a su mayor poder adquisitivo y un PIB per cápita favorable. “Buscamos diversificar nuestros riesgos ante la incertidumbre que generan los próximos años electorales en Perú”, precisó.

De este modo, la compañía tiene en su radar la apertura de una sede en San José (Costa Rica), así como otra en Santiago de Chile que consideran “una ciudad clave para nuestra expansión, con altos índices económicos y un mejor poder adquisitivo”, señaló Grandez. Además, Asunción (Paraguay), es otro mercado en crecimiento que también está siendo considerado como parte de su estrategia de expansión al 2025. A estos destinos se suma Ciudad de México (México), un mercado grande y complejo que representa una oportunidad de alto potencial para Insalud.

¿Se hará bajo el modelo de franquicias? Inga afirmó que Insalud no opera bajo franquicia, ya que su enfoque está en mantener un alto estándar de calidad. “Nuestro plan es avanzar con la apertura de una nueva sede cada trimestre. La primera será en Costa Rica, luego continuaremos con Miraflores, seguido por Paraguay. Para la última parte del año, nos enfocaremos en Santiago de Chile y Ciudad de México”, detalló.

En cuanto a las inversiones, Inga indicó que estas abarcan la remodelación de los espacios, la adquisición de equipamiento y la puesta en marcha de los centros especializados. El monto estimado para cada sede oscila entre los US$ 30,000 y US$ 50,000. “Este es el monto inicial”, comentó Grandez. Adicionalmente, explicó que el costo anual de una sede en funcionamiento es de aproximadamente US$ 250,000. “La rentabilidad comienza a reflejarse a partir de los dos años”, añadió.

LEA TAMBIÉN Metax, fabricante peruano busca exportar mobiliario médico a Norteamérica

“Realizamos una inversión inicial entre US$ 30,000 y US$ 50,000, y luego la misma sede comienza a generar utilidad, la cual se reinvierte en el crecimiento del centro”, acotó.

Paralelamente, Insalud ya tiene delineadas sus expansiones para 2026 y 2027. Actualmente, están evaluando opciones de financiamiento, ya que para 2026 tienen en la mira ocho nuevas ciudades, entre ellas Bogotá y Medellín (Colombia), Miami (EE. UU.), Guadalajara y Monterrey (México), además de La Paz y Santa Cruz (Bolivia), aunque esta última sigue en evaluación debido a la situación política del país. “Todavía no hemos considerado Europa, pero Santo Domingo (República Dominicana) nos parece una opción atractiva, al igual que El Salvador, que es una economía en crecimiento”, mencionó Grandez.

En tanto, Fiorella Inga reconoció que ingresar al mercado panameño representó un desafío debido a sus estrictas normas proteccionistas. “Fue un proceso muy difícil. Incluso, algunos médicos panameños cuestionaron que profesionales peruanos brindaran servicios de salud, cuando en realidad contratamos a especialistas locales en cada país donde operamos. Sin embargo, es una de las sedes en las que tenemos mayor confianza”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR SOBRE CENTROS MÉDICOS

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.