La red cerró el año con un crecimiento cercano al 30% en ventas frente a 2024, apoyado en mayor demanda y ampliación de capacidad operativa. (Foto: Insalud)
Insalud, empresa privada de salud especializada en medicina regenerativa, sexual y estética, continúa ampliando su huella regional con la reciente apertura de una nueva sede en Costa Rica, ubicada en la Torre Médica Momentum de Escazú. Fundada en 2020, la red opera actualmente cuatro centros en Lima —Insalud Jesús María, Insalud Sur (San Juan de Miraflores), Insalud Golf (Surco) e Inluxury, su unidad enfocada en medicina estética y longevidad— y mantiene presencia internacional en Guayaquil y Quito (Ecuador), Panamá y ahora Costa Rica, consolidando una plataforma regional. De cara a 2026, la compañía ya se ha trazado un nuevo plan de expansión: ¿en qué consiste y cómo busca ejecutarlo?

