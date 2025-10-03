Presente en las principales cadenas farmacéuticas del país, Alkofarma mantiene el 70 % de su mix comercial en puntos de venta clave. (Foto: Difusión)
Presente en las principales cadenas farmacéuticas del país, Alkofarma mantiene el 70 % de su mix comercial en puntos de venta clave. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edy Quiñones
mailEdy Quiñones

Fue quizá el periodo de pandemia, donde Alkofarma alcanzó su mayor desempeño. Su producto estrella, el alcohol medicinal alcanzó su pico de demanda ante las medidas sanitarias. Tras ello, el laboratorio local mantiene un crecimiento a doble dígito y proyecta cerrar el 2025 con un alza de alrededor de 15%. Esta cifra no se le atribuye solo al alcohol sino por una gama de productos dentro de su portafolio. En diálogo con Gestión, Enzo Silva, gerente comercial de Alkofarma, señaló que, en el corto plazo, buscan ampliar su oferta con 14 nuevos productos.

TE PUEDE INTERESAR

Elea y fármacos económicos para el cáncer: la fórmula y planes del laboratorio argentino
Esta es la ‘fórmula’ del laboratorio argentino Tuteur para duplicar su crecimiento en Perú en 2025
Australiana ALS contempla laboratorio en Callao: minería e industria en la mira

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.