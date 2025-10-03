El ejecutivo detalla que las líneas de producción de la compañía, se dividen en galénicos (como bicarbonato de sodio, alcohol medicinal de 70 grados y agua oxigenada, entre otros), dispositivos médicos (vendas elásticas, ), productos sanitarios-cosméticos (jabón líquido, quitaesmalte y agua de cananga), farmacéuticos y reenvase .

“El 80% de los ingresos proviene de galénicos y dispositivos médicos, los cuales el 70 % se vende al segmento B2B y 30 %, al B2G (ventas al Estado). El restante 20 % corresponde a unidades de sanitario-cosméticos, farmacéuticos y reenvase”, sostuvo.

Alkofarma apuesta por la ampliación de su portafolio farmacéutico con 14 nuevos productos, incluyendo soluciones líquidas, inyectables, antiinflamatorios - analgésicos. (Foto: Referencial)

ALKOFARMA SE EXPANDE AL RETAIL

En el caso de la línea de sanitarios-cosméticos, que mostró un crecimiento cercano al 15 % en ingresos durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado, uno de los principales logros fue su ingreso al retail moderno y tradicional.

“Hemos colocado los productos en supermercados, por canal tradicional y a través de nuestros distribuidores, quienes los hacen llegar a puntos de venta a nivel nacional”, señala el ejecutivo.

En supermercados, la empresa ya está presente en Metro, Wong, Plaza Vea, Vivanda, Makro y Tottus, además de tener presencia en otras marvas del retail moderno como tiendas por departamento: Sodimac y Promart. A la par, se encuentran en negociaciones con otras cadenas.

Por el canal tradicional, la distribución se realiza mediante mayoristas, minoristas y markets independientes,

Cabe precisar que la marca está presente en las principales cadenas farmacéuticas: Inkafarma, Mifarma, Boticas Perú, Hogar y Salud, Boticas Felicidad en el norte, e Inmaculada en el oriente.

“Contamos con un 70 % del mix de productos en estas cadenas”, indica Silva.

Este impulso comercial evidencia su capacidad de penetración en canales minoristas, sumando así diversificación sin depender exclusivamente del canal farmacéutico tradicional -boticas y farmacias-.

Enzo Silva, gerente comercial de Alkofarma señala que tienen previsto un centro de distribución de 13,000 m² en Comas. (Foto: GEC)

PORTAFOLIO CRECIENTE Y PLANES LOGÍSTICOS

Para el primer semestre de 2026, Alkofarma ingresará al rubro de medicamentos, sumando esta línea a su portafolio tradicional. El laboratorio proyecta el lanzamiento de 14 nuevos productos, que incluirán soluciones líquidas (jarabes, gotas, soluciones listas para beber o aplicar), inyectables y antiinflamatorios-analgésicos.

“Actualmente tenemos registrados en Digemid siete medicamentos. Es la primera vez que Alkofarma incursiona en este mercado: por ello, hoy los importamos, pero nuestra proyección es producirlos en el país en los próximos años”, señala el ejecutivo.

Esta estrategia de expansión responde a la apuesta de la compañía por consolidarse en el segmento farmacéutico formal, mediante innovación y ampliación de portafolio.

La planta principal de Alkofarma, ubicada en San Martín de Porres, concentra la producción de galénicos y algunas líneas farmacéuticas básicas, además de procesos de reenvase. En tanto, la planta de Comas se especializa en cosméticos. Para 2028, en esta última ubicación está previsto un centro de distribución de 13,000 m², que funcionará como hub logístico para operaciones, almacenamiento y despacho. Actualmente, la compañía ya opera un centro de distribución en San Martín de Porres.

Según la empresa, esta inversión en infraestructura apunta a optimizar la cadena logística, reducir tiempos y ampliar la capacidad operativa a nivel nacional.