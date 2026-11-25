Cabify, la plataforma de movilidad de origen español que llegó al país en 2012 y que hoy también opera las verticales Cabify Logistics y Cabify Ads, tiene en el segmento corporativo a su principal motor de crecimiento. Para el 2027, la empresa prevé consolidar ese avance y dar sus primeros pasos fuera de Lima con este negocio. En CADE Ejecutivos 2026, la compañía compartió sus planes para el próximo año.
Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify en Perú, señaló que la compañía cerrará este año con un crecimiento de 40% en su segmento corporativo frente al año anterior. El ejecutivo atribuyó ese desempeño a tres factores: el retorno de las empresas a modelos de trabajo híbridos con mayor presencialidad, una oferta que responde a la gestión de la movilidad de los colaboradores y una propuesta que suma seguridad, sostenibilidad y tecnología.
“Las compañías están descubriendo cada vez más que la movilidad de sus empleados es una parte más de su logística y una parte más del bienestar de sus empleados”, comentó a Gestión.
En esa línea, precisó que la empresa es 100% neutra en carbono. También dijo que ofrece a sus clientes un stack tecnológico para tres fines: gobernar su gasto en movilidad, definir los horarios o destinos en los que cada colaborador puede pedir un viaje y construir soluciones a la medida del core business de cada cliente.
Mil empresas por año y rutas agrupadas: el plan de Cabify Perú
Mendoza adelantó que el 2027 será un año de consolidación de ese crecimiento. En movilidad corporativa, la meta es mantener el ritmo actual e incorporar alrededor de mil empresas por año a Cabify para Empresas, su plataforma para clientes corporativos.
El foco estará en las modalidades tecnológicas de alta customización. Hoy, la compañía diseña rutas óptimas agrupadas para dos, tres, cuatro o cinco empleados, por ejemplo, de un call center, así como soluciones a medida para la operación diaria de aerolíneas.
“Hacemos soluciones a medida para contact centers que les permiten llegar a sus empleados a la hora en la que tienen que llegar, salir a la hora en la que tienen que salir, pero con un menor costo por el agrupamiento”, explicó.
A ello se suman dos verticales más recientes. Cabify Logistics, impulsada hace unos dos años y enfocada en logística de última milla para el segmento corporativo, “va a crecer muchísimo”, según el ejecutivo. En tanto, Cabify Ads, la plataforma de publicidad dentro de la aplicación, cerrará este año su primer ejercicio y apunta a un 2027 “de puro crecimiento”.
Cabify saca su negocio corporativo de Lima: el sur, su primera parada
Cabify opera principalmente en Lima, aunque ya cuenta con algunas operaciones en provincias (Piura y Trujillo), y el 2027 será un año de expansión en ese frente. Por ahora, la movilidad corporativa solo se ofrece en la capital.
“Estamos evaluando para el próximo año comenzar a operar en otras ciudades. Muchos de nuestros clientes tienen alcance nacional y nos piden acompañarlos también”, sostuvo Mendoza.
Así, la compañía tiene en la mira una ciudad para lanzar de forma inmediata, y durante el 2027 evaluará otras dos. “Sería en el sur”, reveló. El ejecutivo indicó que aún manejan como confidencial a qué regiones llegarán, aunque esperan tenerlo claro muy pronto.
DATOS CLAVES.
- Fenómeno El Niño. Cabify busca poner sus canales de comunicación a disposición del Indeci para difundir mensajes de prevención y alertas entre sus usuarios corporativos y privados. “Estamos haciendo una alianza con Indeci”, afirmó Mendoza, quien descartó inversiones adicionales por este evento, pues su operación se concentra en Lima.
- Operación. Cabify tiene presencia en Lima, Piura y Trujillo, y en la vertical corporativa solo en la capital, y en Cabify Logistics en Lima y Arequipa.
Periodista de Negocios. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Inició su carrera en Diario El Gobierno y desde 2023 trabaja en Diario Gestión, donde se ha especializado en temas industriales, tecnológicos y educativos. Ha ganado el premio Periodista "Revelación 2024" en ciberseguridad de ESET Perú.