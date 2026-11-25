Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify en Perú, señaló que la compañía cerrará este año con un crecimiento de 40% en su segmento corporativo frente al año anterior. El ejecutivo atribuyó ese desempeño a tres factores: el retorno de las empresas a modelos de trabajo híbridos con mayor presencialidad, una oferta que responde a la gestión de la movilidad de los colaboradores y una propuesta que suma seguridad, sostenibilidad y tecnología.

“Las compañías están descubriendo cada vez más que la movilidad de sus empleados es una parte más de su logística y una parte más del bienestar de sus empleados”, comentó a Gestión.

En esa línea, precisó que la empresa es 100% neutra en carbono. También dijo que ofrece a sus clientes un stack tecnológico para tres fines: gobernar su gasto en movilidad, definir los horarios o destinos en los que cada colaborador puede pedir un viaje y construir soluciones a la medida del core business de cada cliente.

Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify en Perú.

LEA TAMBIÉN: Yango toma la vía más segura para seguir creciendo en Perú y la región

Mil empresas por año y rutas agrupadas: el plan de Cabify Perú

Mendoza adelantó que el 2027 será un año de consolidación de ese crecimiento. En movilidad corporativa, la meta es mantener el ritmo actual e incorporar alrededor de mil empresas por año a Cabify para Empresas, su plataforma para clientes corporativos.

El foco estará en las modalidades tecnológicas de alta customización. Hoy, la compañía diseña rutas óptimas agrupadas para dos, tres, cuatro o cinco empleados, por ejemplo, de un call center, así como soluciones a medida para la operación diaria de aerolíneas.

“Hacemos soluciones a medida para contact centers que les permiten llegar a sus empleados a la hora en la que tienen que llegar, salir a la hora en la que tienen que salir, pero con un menor costo por el agrupamiento”, explicó.

A ello se suman dos verticales más recientes. Cabify Logistics, impulsada hace unos dos años y enfocada en logística de última milla para el segmento corporativo, “va a crecer muchísimo”, según el ejecutivo. En tanto, Cabify Ads, la plataforma de publicidad dentro de la aplicación, cerrará este año su primer ejercicio y apunta a un 2027 “de puro crecimiento”.

Cabify Logistics, impulsada hace unos dos años y enfocada en logística de última milla para el segmento corporativo, “va a crecer muchísimo”, según el ejecutivo.

Cabify saca su negocio corporativo de Lima: el sur, su primera parada

Cabify opera principalmente en Lima, aunque ya cuenta con algunas operaciones en provincias (Piura y Trujillo), y el 2027 será un año de expansión en ese frente. Por ahora, la movilidad corporativa solo se ofrece en la capital.

“Estamos evaluando para el próximo año comenzar a operar en otras ciudades. Muchos de nuestros clientes tienen alcance nacional y nos piden acompañarlos también”, sostuvo Mendoza.

Así, la compañía tiene en la mira una ciudad para lanzar de forma inmediata, y durante el 2027 evaluará otras dos. “Sería en el sur”, reveló. El ejecutivo indicó que aún manejan como confidencial a qué regiones llegarán, aunque esperan tenerlo claro muy pronto.

DATOS CLAVES.

Fenómeno El Niño. Cabify busca poner sus canales de comunicación a disposición del Indeci para difundir mensajes de prevención y alertas entre sus usuarios corporativos y privados. “Estamos haciendo una alianza con Indeci” , afirmó Mendoza, quien descartó inversiones adicionales por este evento, pues su operación se concentra en Lima.

Cabify busca poner sus canales de comunicación a disposición del Indeci para difundir mensajes de prevención y alertas entre sus usuarios corporativos y privados. , afirmó Mendoza, quien descartó inversiones adicionales por este evento, pues su operación se concentra en Lima. Operación. Cabify tiene presencia en Lima, Piura y Trujillo, y en la vertical corporativa solo en la capital, y en Cabify Logistics en Lima y Arequipa.