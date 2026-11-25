Un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores derivó en una toma de rehenes de más de 16 horas en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, Colombia, que terminó en la madrugada de este miércoles con el rescate de los últimos secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de los otros cuatro.

La crisis comenzó hacia las 8:00 hora local del martes (13:00 GMT), cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero.

Sin embargo, los sistemas de vigilancia del centro comercial detectaron a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía. La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron a 30 personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes.

Mientras unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco.

Los veinte restantes permanecieron dentro del establecimiento mientras las autoridades intentaban conseguir su liberación.

La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial.

CARTAGENA DE INDIAS, 25/11/2026.- Familiares esperan noticias de los rehenes, este miércoles, en Cartagena de Indias (Colombia). Las autoridades colombianas rescataron con vida esta madrugada a las personas que permanecían secuestradas desde hace más de 16 horas por un grupo de delincuentes en un supermercado de Cartagena de Indias, que se estima eran 20, en una operación en la que murió uno de los miembros de la banda criminal. EFE/ Sergio Jiménez Ciro

Las autoridades hicieron repetidos llamamientos a través de altavoces para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los rehenes.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se desplazó a Cartagena durante la noche junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y seguir el desarrollo de la crisis.

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De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.

El mandatario aseguró que los delincuentes habían tenido la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero la rechazaron. “Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó en un vídeo publicado en X.

Camuflados entre rehenes

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ofreció después detalles de la intervención y explicó que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos especiales que ingresaron en el supermercado e hirió al comandante del equipo que encabezó la operación.

Según su relato, los demás delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil, por lo que los agentes tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del establecimiento.

“Se vistieron de civil, se cambiaron y la tarea más demorada fue uno a uno”, explicó Turbay a los periodistas, al señalar que durante la identificación se encontró con personas conocidas que estaban entre los retenidos.

El alcalde confirmó la captura de cuatro hombres y señaló que las autoridades también investigaban la posible participación de una mujer, que presuntamente habría enviado los mensajes durante la toma de rehenes, aunque no confirmó que estuviera detenida.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado a los arrestados con bandas criminales organizadas, aunque el alcalde apuntó que los delincuentes parecían proceder del interior de Colombia.

Después de recibir valoración médica, las personas liberadas pudieron reunirse esta mañana con sus familiares, que habían pasado la noche a las afueras del supermercado esperando noticias y su salida.

Cartagena de Indias, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, recibe unos 5,5 millones de viajeros al año y concentra una importante actividad hotelera, cultural y de convenciones.