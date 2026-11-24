La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó al Senado un permiso para viajar a Colombia el próximo 3 de diciembre.

Según lo propuesto por Cancillería, la mandataria participará en el encuentro presidencial y el séptimo Gabinete Binacional Perú-Colombia.

Se remitió un documento al presidente del Senado, Miguel Torres, para que se debata en la cámara alta este permiso, considerando que la presidenta se reunirá con Abelardo de la Espriella, jefe de Estado de Colombia.

De esa manera, se prevé que el Senado debata en lo inmediato esta solicitud de la presidenta, dado que el documento ya ha sido ingresado.

Sería el cuarto viaje de la presidenta, considerando sus travesías por Estados Unidos, El Salvador y, recientemente, por China y Japón.

Vale añadir que en la visita que se espera concretar para diciembre, está dentro de los tópicos la tensión geopolítica por la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas.

Como es sabido, el conflicto tomó relevancia cuando se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, pero desde Colombia se generaron cuestionamientos.