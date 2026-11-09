La presidenta Keiko Fujimori pidió a la Cámara del Senado del Congreso permiso para viajar a China y Japón del 15 al 21 de noviembre de este año.

De acuerdo con el oficio remitido desde el Consejo de Ministros, la Cancillería propuso que la mandataria viaje a China para la 33.ª edición de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC.

La cumbre APEC se realizará en Shenzhen, China, y durará hasta el 19 de noviembre; después, la mandataria Fujimori solicitó autorización para ir a Japón, del 20 al 21, para dialogar con la primera ministra Sanae Takaichi, y así afianzar la relación con el país del sol naciente.

Este proyecto fue enviado al Senado para su debate, y de darse, la presidenta Keiko Fujimori tendría su tercer viaje al extranjero en poco más de 100 días de gobierno.

Además de recibir el permiso de la cámara alta del Congreso, no estará en la despedida del papa León XIV, cuya partida a Roma está prevista para el lunes 16 de noviembre.

Ya anteriormente la jefa de Estado visitó Estados Unidos para la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, y a El Salvador, para conocer en primera persona el modelo de seguridad ciudadana aplicado por Nayib Bukele.