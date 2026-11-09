En poco más de 100 días, la presidenta Keiko Fujimori lograría su tercer viaje al extranjero, en caso de que tenga la autorización del Senado. Foto: difusión
En poco más de 100 días, la presidenta Keiko Fujimori lograría su tercer viaje al extranjero, en caso de que tenga la autorización del Senado. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La presidenta Keiko Fujimori pidió a la Cámara del Senado del Congreso permiso para viajar a China y Japón del 15 al 21 de noviembre de este año.

De acuerdo con el oficio remitido desde el Consejo de Ministros, la Cancillería propuso que la mandataria viaje a China para la 33.ª edición de

La cumbre APEC se realizará en Shenzhen, China, y durará hasta el 19 de noviembre; después, la mandataria Fujimori solicitó autorización para ir a Japón, del 20 al 21, para dialogar con la primera ministra Sanae Takaichi, y así afianzar la relación con el país del sol naciente.

Este proyecto fue enviado al Senado para su debate, y de darse, la presidenta Keiko Fujimori tendría

Además de recibir el permiso de la cámara alta del Congreso, no estará en la despedida del papa León XIV, cuya partida a Roma está prevista para el lunes 16 de noviembre.

Ya anteriormente y a

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