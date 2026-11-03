Torre Trecca, en Jesús María. (Foto: EsSalud)
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Redacción Gestión
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Este martes se dio el inicio de obras y modernización del proyecto Trecca de EsSalud, que y habilitar más de 100 consultorios y 300 equipos clínicos de última generación.

El proyecto, cuya construcción permaneció inconclusa durante décadas y se ejecutará mediante Asociación Público-Privada (APP), permitirá descongestionar las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, atendiendo más de un millón de consultas externas al año.

Su funcionamiento, duplicará la capacidad de atención ambulatoria de EsSalud en la ciudad capital, contribuyendo a reducir los tiempos de espera de los principales hospitales de Lima y Callao.

Durante la ceremonia del inicio de obras, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, dijo que “este edificio pasará a ser un referente en Latinoamérica, no solamente por la capacidad de atenciones que vamos a tener, sino también por ese trato humano, sensible, que ustedes van a dar y la cantidad de vida que vamos a poder salvar”.

“Este edificio, que durante todos estos años ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia, en 18 meses, me ha dicho la empresa privada, que va a estar inaugurada y puesta en funcionamiento”, remarcó.

y programas especializados para la detección temprana de enfermedades oncológicas. Estas prestaciones estarán destinadas exclusivamente a los asegurados de EsSalud.

Fujimori Higuchi agregó que, se podrá atender - según cifras aproximadas proporcionadas por el ministro de Trabajo, Juan Sheput- a 1.4 millones de asegurados los primeros años; “luego esto irá aumentando”.

La jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; y la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas.

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