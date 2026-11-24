El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, planteó crear un nuevo impuesto dirigido a las personas con patrimonios superiores a los 100 millones de euros. La iniciativa busca recaudar alrededor de 2,000 millones de euros anuales para financiar medidas sociales, entre ellas el acceso a vivienda protegida, el fortalecimiento de las pensiones y una nueva prestación económica por crianza de hijos.

Sánchez defendió la necesidad de elevar la contribución tributaria de los sectores con mayor riqueza. La propuesta se conoce a pocos días de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

Sostuvo que, pese a la reducción de la desigualdad de ingresos en España, la concentración de la riqueza continúa siendo elevada. Según los datos que presentó, el 0.1% más rico de la población concentra más del 10% de la riqueza del país, una proporción que viene aumentando desde 2010.

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¿Cómo funcionaría el nuevo impuesto a las grandes fortunas?

La propuesta contempla aplicar el gravamen a los patrimonios que superen los 100 millones de euros. Sin embargo, todavía no se han precisado aspectos centrales de su funcionamiento, como la tasa impositiva, la base de cálculo o los mecanismos específicos para determinar cuánto deberá pagar cada contribuyente.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sostiene que el nuevo tributo buscará cerrar las vías que permiten a las grandes fortunas reducir su carga fiscal mediante exenciones y bonificaciones.

La agrupación estima que la medida permitiría obtener unos 2,000 millones de euros adicionales al año. Asimismo, ha señalado que el impuesto no alcanzaría a las clases medias, los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios.

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¿En qué se utilizaría la recaudación?

El Gobierno español plantea destinar los recursos obtenidos a financiar tres ámbitos principales: vivienda protegida, pensiones y una prestación por crianza de hijos.

La iniciativa se enmarca en la discusión sobre la concentración de la riqueza y la participación de los grandes patrimonios en el financiamiento de los servicios públicos. Sánchez defendió que quienes cuentan con mayores recursos económicos deben contribuir en mayor proporción al sostenimiento del Estado.

El PSOE también ha planteado impulsar un impuesto mínimo global a las grandes fortunas, una propuesta que busca promover en el ámbito europeo e internacional.

No obstante, el anuncio todavía tiene aspectos pendientes de definición. Entre ellos figura la tasa que se aplicaría a los patrimonios alcanzados y la forma en que se articularía el nuevo gravamen con los impuestos sobre la riqueza que ya existen en España.

Con información de EFE.