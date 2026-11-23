El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con neumonía luego de ser hospitalizado el viernes por una obstrucción intestinal, informaron este lunes sus médicos.

El cardiólogo Brasil Caiado explicó durante una rueda de prensa en Brasilia que el estado de salud de Bolsonaro había presentado mejoras desde el viernes, pero que en la tarde del domingo el exmandatario (2019-2022) sufrió escalofríos, dolores y vómitos.

Los médicos le realizaron análisis y detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral , aunque apuntaron que esta es menos grave que la identificada durante otro ingreso previo en marzo pasado.

Pese a la complicación, hubo una mejora en la obstrucción intestinal, el motivo de su ingreso hospitalario, por lo que se descartó una intervención quirúrgica en favor de un tratamiento clínico, informó el cirujano Cláudio Birolini.

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La salud de Bolsonaro

Bolsonaro continuará internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star de Brasilia y, por el momento, no existe una previsión de alta médica.

El expresidente brasileño fue diagnosticado con neumonía broncoaspirativa bilateral. Foto: EFE.

El exmandatario acumula varias hospitalizaciones y operaciones desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña mientras era candidato presidencial.

El ataque le ocasionó graves lesiones abdominales y requirió una primera cirugía de emergencia, seguida de otras intervenciones debido a complicaciones intestinales.

Su estado de salud también fue considerado por la Corte Suprema entre los argumentos para autorizar que cumpla en prisión domiciliaria su condena por intento de golpe de Estado.