El directorio de Nvidia Corp. reinstaló a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo dos semanas después de su abrupta salida, tras una intervención del gobierno de Estados Unidos. Las acciones de Nvidia subieron más de 31%.

El Consejo de Administración votó a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderar”.

“El directorio considera que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia y que su reinstalación responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, dijo Harvey C. Jones, presidente del directorio, en un comunicado de la empresa el lunes.

El regreso de Huang tiene efecto inmediato, según el comunicado. El directorio lo reinstaló después de recibir aportes de “altos niveles del gobierno de Estados Unidos”, indicó la empresa. “Sobre la base de esos aportes, el directorio confía en que la reinstalación del señor Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Huang, de 63 años, dirigió Nvidia durante más de tres décadas y la convirtió en el mayor fabricante de chips del mundo. La empresa despidió a Huang el 12 de noviembre, después de que revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales derivaran en un escándalo cada vez mayor.

Huang reconoció haber mantenido una relación con una mujer que, según reportes, el gobierno de EE.UU. cree que espiaba para China. Pekín ha negado la existencia de la trama de espionaje.

Donald Trump respaldó a Jensen Huang tras su salida de Nvidia, compañía líder en el sector de la inteligencia artificial (IA). Foto: EFE.

El directorio de Nvidia creó un comité de directores independientes para investigar reportes de que Huang fue blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjera, informó la empresa. La investigación continuará hasta llegar a una conclusión, agregó.

Nvidia es el principal fabricante de aceleradores de inteligencia artificial —los chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA—, lo que la ha convertido en la mayor beneficiaria del vertiginoso gasto en infraestructura para centros de datos.

“Con la mayor humildad”

El pasado 12 de noviembre, Huang anunció su dimisión de todos sus cargos de la compañía después de que se revelara que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín. Además, también mantuvo relaciones con dos trabajadoras de la compañía que lideraba.

Tras conocer las revelaciones, la empresa anunció que había consultado a altos cargos del Gobierno estadounidense para determinar si la relación de Huang con la empresaria suponía algún riesgo para la seguridad nacional.

Esta captura de pantalla de un video de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (derecha), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (izquierda, de espaldas a la cámara). VARIAS FUENTES / AFP

Ahora, el Consejo señala que Huang “ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera” y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró Jensen Huang, según recoge el mensaje de la empresa.

Huang agregó que vuelve al frente de la compañía con “la mayor humildad y el compromiso renovado” y agradeció a la Junta Directiva su decisión.

También a Colette Kress, quien asumió sus labores en funciones tras su renuncia.

“Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”, añadió Huang.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE