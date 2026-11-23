La ATU oficializó el Plan de Desarrollo Logístico (PDL) 2026-2046 para Lima y Callao. El PDL es el primer esfuerzo desde el Estado para no solo poner en cifras el grado de congestión y los costos derivados de la alta congestión en los ingresos de ambos terminales, sino también salidas para aliviar esta saturación.

Gestión, que estuvo presente en el evento de presentación del PDL, detalla cuáles son los proyectos, que serán inicialmente públicos, pero se evaluará la inversión privada, para revertir el panorama en no más de 20 años.

Un diagnóstico que preocupa

Gustavo Díaz, subdirector de Planificación de la ATU, explicó en el evento que, a nivel de cantidad, los vehículos de carga total solo representan el 7.5% del parque automotor total en la capital.

Ello incluye sus diferentes categorías, N1, N2 y N3, estos últimos los que más capacidad tienen disponible. Sin embargo, de cara a su acceso a los puertos de Chancay y el Callao presentan graves problemas.

El PDL revela que, de no invertirse en 20 años, la velocidad promedio de los camiones podría caer a 10 kilómetros por hora (km/h), un 36% menos que al día de hoy, equiparable a lo que puede recorrer una persona corriendo en una avenida principal, de acuerdo con la ATU.

Ello se vería agravado porque la presión hacia los puertos crecería notoriamente hacia 2046. El número de vehículos de carga en la capital crecerá 175%: pasará de 296 mil a 814 mil, derivados de la actividad de Callao, Chancay, pero también del Parque Industrial de Ancón, entre otros.

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Respecto a la movilización específica de Chancay y Callao, el PDL incluye estimaciones basadas en data de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Hacia 2046, Chancay movería nueve veces más lo que moviliza hoy: pasaría de 0.4 millones de TEU (medida principal portuaria) a 3.5 millones de TEU. En Callao, el crecimiento sería del doble: de 3.3 millones de TEU hoy a 6.5 millones de TEU en 20 años.

Según Díaz, si eso no fuese suficientemente alarmante, faltan los costos logísticos generados como consecuencia de la congestión. Estos representan el 16% en Perú, mientras que el promedio en países como Chile es de 8%. En velocidades, los camiones en hora punta se movilizan a 13 km/h en Lima y Callao, mientras que en ciudades eficientes el promedio es de 26 km/h.

“Son 160 millones de toneladas de carga que se mueven al año en esta ciudad y tienen un impacto económico estimado de US$ 130 mil millones que se mueven en puntos calientes, como el Mercado de Frutas, Mesa Redonda, el Aeropuerto, Lurín, entre otros. Eso es todo lo que debemos cuidar porque se mueve demasiado de la economía en estos puntos”, sostuvo Díaz durante su presentación de los alcances del PDL.

Los proyectos clave

Reconocido y clarificado el inconveniente de la congestión, el PDL propone soluciones en forma de “plataformas logísticas” que, en realidad, son grandes proyectos que están divididos en tres categorías: nacional, regional-metropolitano, y distrital-última milla.

En el listado hay iniciativas ya conocidas o avanzadas, como el Anillo Vial Periférico, pero también se proponen truck centers en Ancón, aprovechando la aparición del Parque Industrial de Ancón, centros de distribución e intercambio multimodal en Lurín y Carabayllo y puntos de última-milla, como lockers o puntos de entrega, también conocidos como “micro-hubs”.

Al respecto, David Hernández, presidente de la ATU, señaló a Gestión que otros proyectos clave, al corto plazo, con los que ya están avanzando, son los carriles exclusivos para camiones e implementar vías auxiliares.

Para ello están trabajando coordinadamente con la Municipalidad Provincial del Callao, debido a que su terminal ya padece lo que el PDL advierte para Chancay. Según el plan en seis meses puede tenerse un trabajo realizado concreto. Hernández recalcó que el cambio de autoridades no afectará ello porque el nuevo alcalde está alineado a estos objetivos, ya que trabajó en la gestión actual.

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“Ellos ya recuperaron un eje de integración, que es la avenida Arqueólogos y la nueva Topógrafos, lo que permite una conexión hacia la Panamericana [...] La obra que viene después es intervenir la avenida Gambetta y Venezuela con carriles segregados. Así como hicimos en la Abancay para reducir los tiempos de viaje”, precisó Hernández.

Otro proyecto incluido, pero a mediano o largo plazo, es el esperado Antepuerto del Callao, clave para descongestionar el Callao. Durante la presentación del PDL, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), manifestó la importancia de destrabar esta obra.

“Los terrenos de la base naval servirán para el antepuerto. Un espacio donde los choferes puedan esperar su turno seguros, sin formar colas interminables en vía pública y exponerse a riesgos. Es una medida de sentido común, pero lleva años esperando hacerse realidad”, lamentó.

En agosto, sobre el antepuerto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dijo a Gestión que esta iniciativa se impulsaría en su gestión, ya que “hay un terreno de 20 hectáreas donde se podría realizar”.

Metas y el rol de la ATU detrás

De lograr priorizar y ejecutar el antepuerto y el resto de obras, el PDL plantea como metas al 2046 que se eleve la velocidad promedio de tránsito a 19.5 km/h, que el costo logístico se reduzca de 18% a 10% y que el tiempo en colas no sea mayor a una hora. Esto implicaría ejecución de US$ 15 mil millones en proyectos, que incluyen inversión pública y privada.

Consultado por qué hará la ATU para garantizar su cumplimiento, Hernández rescató el valor del PDL: brindar la información necesaria para justificar las obras necesarias para el eje Chancay-Callao.

David Hernández, presidente de la ATU, durante la presentación del Plan de Desarrollo Logístico para Lima y Callao al 2046. Foto: ATU.

“Siempre se dice que no se toman decisiones por falta de voluntad política, pero a veces los funcionarios no lo hacen por falta de evidencia. Pero ahora tendrán ese respaldo. Ese es el aporte que podemos hacer entidades técnicas como la nuestra”, refirió.

El presidente de la ATU agregó que otro plan para la capital, el de movilidad urbana al 2045, advierte que se pierden S/ 20 mil millones anuales en horas de trabajo por la congestión vehicular. Hacer realidad el PDL reduciría notoriamente esa cifra.