DP World Callao movilizó 200 mil TEU, unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies, en octubre de 2026, el mayor volumen mensual registrado en su historia, marcando así un récord para el Muelle Sur del puerto del Callao.

El resultado se suma al alcanzado en 2025, cuando el terminal superó por primera vez los 2 millones de TEU movilizados en un año. Este crecimiento también planteó la necesidad de ampliar la infraestructura para atender mayores volúmenes de carga.

Actualmente, el terminal cuenta con un muelle de 1,050 metros, 10 grúas pórtico y una capacidad instalada de hasta 2,7 millones de TEU anuales. Según la empresa, las inversiones en infraestructura, tecnología y equipamiento han permitido responder al aumento del movimiento de contenedores.

“Este récord refleja el dinamismo del comercio exterior peruano y la importancia de contar con infraestructura portuaria moderna y eficiente”, señaló Marco Hernández, gerente general de DP World Callao.

Por otro lado, el crecimiento de la demanda, la llegada de embarcaciones de mayor tamaño y las exigencias de las cadenas logísticas internacionales presionan a los terminales para ampliar su capacidad y mejorar sus operaciones.

Hernández indicó que la compañía buscará invertir para anticiparse a las necesidades del mercado, por lo que consideró necesario continuar evaluando inversiones que permitan ampliar progresivamente la capacidad operativa.

“Detrás de cada contenedor movilizado hay empresas, empleos y oportunidades de desarrollo que contribuyen al crecimiento de nuestra economía”, añadió el funcionario.