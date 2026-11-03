DP World Callao logra récord de 200 mil TEU en octubre. (Foto: Andina)
DP World Callao logra récord de 200 mil TEU en octubre. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, marcando así un récord para el Muelle Sur del puerto del Callao.

Este crecimiento también planteó la necesidad de ampliar la infraestructura para atender mayores volúmenes de carga.

Actualmente, el terminal cuenta con un muelle de 1,050 metros, 10 grúas pórtico y una capacidad instalada de hasta 2,7 millones de TEU anuales.

“Este récord refleja el dinamismo del comercio exterior peruano y la importancia de contar con infraestructura portuaria moderna y eficiente”, señaló Marco Hernández, gerente general de DP World Callao.

presionan a los terminales para ampliar su capacidad y mejorar sus operaciones.

Hernández indicó que la compañía buscará invertir para anticiparse a las necesidades del mercado, por lo que consideró necesario continuar evaluando inversiones que permitan ampliar progresivamente la capacidad operativa.

“Detrás de cada contenedor movilizado hay empresas, empleos y oportunidades de desarrollo que contribuyen al crecimiento de nuestra economía”, añadió el funcionario.

El Muelle Sur alcanzó su mayor movimiento mensual de contenedores, mientras el aumento de la demanda plantea ampliar la capacidad del terminal. Foto: GEC
El Muelle Sur alcanzó su mayor movimiento mensual de contenedores, mientras el aumento de la demanda plantea ampliar la capacidad del terminal. Foto: GEC

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