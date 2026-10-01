APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, contempla una inversión de US$ 231 millones para ampliar su infraestructura destinada al movimiento de contenedores. El principal componente será la construcción del nuevo Muelle 5C.

El proyecto, denominado Nuevo Frente del Pacífico y correspondiente a la etapa 3B de modernización del terminal, tendrá 440 metros de longitud y 16 metros de profundidad, dimensiones que permitirán atender buques con capacidad superior a 20,000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

Con la incorporación de esta infraestructura, el Terminal Norte alcanzará una capacidad de 1.7 millones de TEU anuales, con posibilidad de ampliar posteriormente ese volumen hasta 2.2 millones de TEU. La construcción del Muelle 5C está prevista para culminar en 2028, según anunció la empresa con anterioridad.

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Mayor capacidad para carga refrigerada

El referido proyecto también contempla un incremento de 25% en las conexiones eléctricas para contenedores refrigerados, que pasarán a 2,000 puntos. La infraestructura permitirá atender mayores volúmenes de productos que requieren control de temperatura, particularmente frutas, hortalizas y otros perecibles.

El mayor número de conexiones toma relevancia ante el crecimiento de las agroexportaciones peruanas: en 2025, este sector alcanzó un récord de US$ 15,013 millones, un avance de 17.3% frente al año previo, según las cifras citadas por la empresa.

APM Terminals indicó que la ampliación también permitirá atender mayores requerimientos de sectores como manufactura, retail, minería y tecnología, además de generar condiciones para incorporar nuevos servicios marítimos, frecuencias y conexiones desde el Callao.

APM Terminals proyecta estas mejoras de infraestructura para 2028, año previsto para la culminación de la etapa 3B del proyecto. (Foto: APM Terminals).

“El crecimiento del comercio exterior peruano requiere que la infraestructura del principal puerto del país evolucione al mismo ritmo. Buscamos ampliar nuestra capacidad, reforzar la cadena de frío para las agroexportaciones y generar condiciones para una mayor conectividad marítima desde el Callao”, señaló Francesca de los Ríos, gerenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de APM Terminals.

El proyecto incluirá grúas para atender buques de gran tamaño, equipos para la movilización de contenedores en los patios y una estación para la carga de maquinaria eléctrica. De esa manera, la compañía busca elevar la capacidad operativa del Terminal Norte y responder al crecimiento del comercio exterior peruano.