La IA puede agilizar las finanzas de una pyme, pero expertos advierten qué decisiones deberían mantener supervisión humana. Foto: Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
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La inteligencia artificial (IA) está ganando espacio en la gestión financiera de las empresas. Puede automatizar tareas repetitivas, procesar grandes volúmenes de información, detectar anomalías y generar escenarios. Pero que una herramienta pueda analizar datos rápidamente no significa que deba asumir por sí sola decisiones que pueden comprometer el futuro de una empresa.

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