ParkGO conecta a conductores con cocheras disponibles y registra una ocupación de alrededor de 70% en los espacios ofrecidos. Foto: ParkGO
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con un año en el mercado, la startup peruana ParkGO va ‘afinando motores’ para su próximo paso: la internacionalización. La compañía busca replicar en otros mercados su modelo de negocio, basado en una plataforma que conecta a conductores con estacionamientos disponibles y les permite reducir el tiempo de búsqueda de un espacio para dejar sus vehículos, especialmente en momentos de alta demanda, como conciertos, eventos masivos o días festivos. ¿Qué planes se ha trazado la startup para los próximos meses?

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