Katherine Oyarce, CEO de ParkGO, contó a Gestión que, a un año de su lanzamiento, la plataforma ya supera los 10,000 usuarios registrados, con un crecimiento de aproximadamente 1,000 usuarios nuevos al mes, y cuenta con más de 200 cocheras disponibles. La startup opera en distintos distritos de Lima Metropolitana y también tiene presencia en Cusco, Arequipa, Trujillo (La Libertad) y Huarmey (Ancash).

“ParkGO se lanzó hace un año y ha tenido muy buena acogida por parte de los usuarios. Es una solución que beneficia tanto a los conductores que buscan estacionamientos como a los dueños de cocheras que buscan generar ingresos adicionales por espacios que no utilizan”, señaló.

La ejecutiva explicó que el modelo comenzó con la reserva de estacionamientos, pero posteriormente incorporó nuevos servicios a partir de las necesidades identificadas entre sus usuarios. Actualmente, la aplicación también permite reservar servicios de car wash y consultar los precios de los grifos.

“Poco a poco hemos ido incorporando otros servicios para (los usuarios de la plataforma) que tengan mayor comodidad y puedan tomar decisiones sobre su movilidad”, indicó Oyarce. La compañía también prevé sumar nuevas líneas de negocio. Entre ellas se encuentra un marketplace orientado a productos y servicios para vehículos, además de opciones como auxilio mecánico .

En cuanto a su modelo de ingresos, ParkGO cobra una comisión de 20% sobre el precio establecido por el dueño de la cochera o del servicio de car wash. El pago restante, acotó, se abona automáticamente al anfitrión una vez concluido el servicio. “Todo es automatizado. Si un dueño de cochera alquila por S/20 el día, la plataforma se queda con una comisión de 20%, es decir, S/4, y los S/16 restantes se abonan directamente a la cuenta bancaria registrada”, relató.

Respecto al desempeño del negocio, la CEO señaló que ParkGO registra actualmente una facturación mensual de alrededor de S/ 20,000, aunque la cifra puede incrementarse durante periodos de alta demanda . “Hay meses que se mueven por eventos y festividades, como Navidad y Año Nuevo. Cuando coinciden con partidos de fútbol, conciertos y una mayor afluencia a restaurantes, tenemos un pico. Hemos llegado a cerrar diciembre con S/30,000”, afirmó.

ParkGO proyecta levantar US$ 500,000 en 2027 y evalúa ceder entre 5% y 8% de participación a un inversionista de Estados Unidos. Foto: ParkGO

Los siguientes pasos de la app peruana

Tras un año de operaciones en Perú, ParkGO prepara su siguiente etapa de crecimiento: ingresar a Colombia o Ecuador este año .

“Estamos escogiendo un país con un escenario casi similar a nivel de déficit de estacionamientos y también por cómo se manejan las estructuras, tanto de edificaciones como de cocheras privadas y públicas”, señaló. La ejecutiva precisó que la expansión se encuentra actualmente en etapa de estructuración y que la intención es que uno de estos dos mercados esté operativo hacia noviembre.

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“Estamos estructurando el mismo modelo de negocio, porque realmente sí hemos visto que ya está estable a nivel de Perú. El servicio de estacionamiento y ahora también car wash se viene ejecutando de manera fluida y estable para el público”, indicó.

Como parte de esta estrategia de expansión, ParkGO también proyecta realizar su primera ronda de inversión en 2027 . La compañía todavía no ha iniciado formalmente el proceso, pero estima buscar US$ 500,000 para financiar su crecimiento y permitir el ingreso a un tercer país .

“La ronda estará orientada a conseguir capital externo”, alegó. En particular, la startup apunta a un inversionista de Estados Unidos, aunque precisó que todavía no existe un acuerdo cerrado y que la compañía continúa trabajando en las cifras que sustentará ante potenciales inversionistas.

“Estamos en camino, no concretado aún, porque quisiéramos tener las cifras de facturación correspondientes (al 2026) para poder realizar la sustentación con miras al 2027”, detalló. A cambio del aporte de capital, el inversionista ingresaría al accionariado de ParkGO. La participación que actualmente evalúa la compañía se encuentra entre 5% y 8%, aunque la estructura definitiva todavía está en revisión .

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Katherine Oyarce, CEO de ParkGO, adelantó que la startup evalúa ingresar a Colombia o Ecuador este año como parte de su estrategia de expansión regional. Foto: ParkGO

¿Qué pasa con las cocheras?

Mientras prepara su expansión, ParkGO busca incrementar la recurrencia de sus usuarios y la ocupación de los espacios registrados en la plataforma. Alrededor del 80% de sus más de 10,000 usuarios registrados realiza reservas de forma recurrente.

“Este resultado en producto de los beneficios que ofrece la plataforma, entre ellos un sistema de puntos que los usuarios pueden canjear por servicios y compras, además de descuentos y promociones desarrollados junto con marcas aliadas”, arguyó.

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En cuanto a las cocheras, Oyarce indicó que estas alcanzan una ocupación de alrededor de 70%, impulsada por las acciones de visibilidad y promoción que realiza ParkGO a través de redes sociales, correo y WhatsApp.

La demanda, añadió, puede variar según la ubicación de la cochera y la cantidad de eventos que se desarrollen en la zona. “Si puedes estar cerca de conciertos que son consecutivos, tienes un poco más de rotación y afluencia en tu cochera”, concluyó.