Buscar un espacio para estacionar no solo implica tiempo perdido. También representa un mayor consumo de combustible y un costo económico que puede acumularse durante el año. Un análisis realizado por ParkGo estimó que un conductor puede perder hasta S/ 4,700 anuales entre ambos factores.

Entre los distritos analizados, Cercado de Lima registra el mayor tiempo promedio de búsqueda de estacionamiento, con 28 minutos por cada ocasión.

De mantenerse este ritmo, el conductor acumularía alrededor de 168 horas al año buscando una cochera, además de consumir aproximadamente 201.6 litros de combustible, lo que representa una pérdida estimada de S/ 4,410.

Estacionarse en LIma tiene un costo oculto de más de 4 mil soles al año por conductor. Foto: ParkGo

Le siguen los distritos de Miraflores y La Victoria, donde los conductores demoran en promedio 25 minutos en encontrar estacionamiento. En estos casos, la pérdida anual estimada alcanza los S/ 3,938.

En San Isidro, el tiempo promedio de búsqueda es de 24 minutos, mientras que el costo anual estimado llega a S/ 3,780.

El tiempo también tiene un costo

El impacto aumenta conforme se prolonga la búsqueda. En un escenario de 20 minutos por estacionamiento, un conductor puede acumular alrededor de 120 horas perdidas al año, con un impacto económico estimado de S/ 3,150.

Si el tiempo de búsqueda aumenta a 30 minutos, la pérdida anual puede llegar hasta S/ 4,725, según el análisis.

Así, el costo de estacionar no se limita al precio que se paga por utilizar una cochera. También comprende el combustible utilizado durante la búsqueda y el valor del tiempo que el conductor deja de destinar a otras actividades.

“Cuando hablamos del tráfico solemos pensar en los minutos que pasamos avanzando lentamente, pero existe otro costo silencioso: dar vueltas buscando dónde estacionar. Ese tiempo impacta la productividad, incrementa el gasto en combustible y genera un estrés innecesario para los conductores”, afirmó Katherinne Oyarce, CEO de ParkGo.

El problema no se limita al tiempo que un conductor permanece dando vueltas antes de estacionar. La suma de esas demoras y el combustible consumido puede convertirse en un gasto de varios miles de soles al año, de acuerdo con el análisis de ParkGo.