La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, detalló que se trata de un proyecto que será financiado por el Banco Mundial por un valor de S/ 16.5 millones y que contará con la coordinación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es embellecer un perímetro importante de dicho distrito, con el fin de impulsar negocios restaurantes, cafeterías y empresas afines.

“Se buscará recuperar espacios públicos y darle la prioridad al peatón con pistas adoquinadas y de una sola vía, bulevares, áreas verdes, espacios recreativos y lúdicos, terrazas gastronómicas, entre otros. Serán un aproximado de 30 manzanas que formarán un gran cuadrante de negocios”, explicó.

De este modo, este perímetro estará formado por avenidas como Andrés Avelino Cáceres, República de Panamá, González Prada, Santa Rosa, además de espacios como el Parque Bolívar, una comisaría, escuelas y otras instituciones. “Esperamos que se pueda cumplir con todos los requisitos que se establecen para que el proyecto empiece el otro año; estamos en la parte piloto, trabajando en la socialización con los vecinos, lo cual es muy importante”, añadió la autoridad.

Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo.

Loayza sostuvo que actualmente esta zona ya es comercial, con más de 200 restaurantes situados en el perímetro; sin embargo, adelantó que de ejecutarse estas mejoras, el número de negocios podrá duplicarse o triplicarse. Además, destacó la firma de un convenio marco con Proinversión, a fin de promover la inversión privada en el distrito.

“Surquillo tiene un atractivo interesante para todos los empresarios y el sector privado; limita y abastece a distritos como Miraflores, San Borja, Surco, entre otros. Tenemos en nuestro territorio plantas de producción gastronómica, concesionarias de ventas de vehículos y factorías, entre los sectores más importantes”, refirió.

Proyectos inmobiliarios

La burgomaestre resaltó la urgencia de que la inversión privada apueste por proyectos de estacionamiento subterráneo en el distrito, con el objetivo de dar solución al saturado parque automotor.

“No hay proyectos de este tipo, pese a que los necesitamos. Hemos trasladado la idea a Proinversión para que sea materia de estudio. Consideramos que hay más de tres espacios potenciales para inversiones de esa naturaleza”, remarcó.

En torno a inversiones de departamentos, Loayza dijo que actualmente se trabaja en una actualización de diversos proyectos, de modo de que se ajusten a las reglas que establece la norma.

“Se requiere de saneamiento de viviendas dignas al alcance de los ciudadanos, pero también creemos que debe existir un alcance real de los costos y de la accesibilidad a estas oportunidades. Ahora, sin conocer cuántos proyectos son, hay un alto número de construcciones sin licencia de construcción o de demolición, incumpliendo las condiciones de seguridad. Estamos en la fiscalización”, expresó.

Adicionalmente, la alcaldesa indicó que los precios del metro cuadrado de Surquillo son competitivos y atractivos para los inversionistas. “Hablamos de US$ 1,000, US$ 2,000 y hasta US$ 3,000 el metro cuadrado en zonas como las avenidas República de Panamá y Andrés Aramburú, las cuales son de alta rentabilidad para cualquier proyecto”, enfatizó.

LEA TAMBIÉN: Grupo Lar alista proyecto multifamily y evalúa competir con operación logística

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.