Mantener el CV actualizado de forma constante permite a los talentos estar visibles ante reclutadores, incluso sin buscar empleo activamente. Foto: Pixabay.
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Giancarlos Torres
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En un mercado laboral cada vez más dinámico y digitalizado, la forma en que los profesionales gestionan su currículum vitae (CV) puede marcar una diferencia decisiva. Sin embargo, muchos talentos aún mantienen una práctica que, lejos de ayudarlos, podría estar limitando sus posibilidades: actualizar su perfil solo cuando necesitan cambiar de empleo.

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