El estudio Reclutamiento y Postulación Digital 2026 de Bumeran lo confirma. En Perú, el 34% de los talentos actualiza su CV únicamente cuando se encuentra en una búsqueda activa de trabajo, mientras que un 28% lo hace una vez al mes y un 18% solo cuando tiene información relevante que agregar , como cursos o ascensos.

Este comportamiento contrasta con un mercado donde la visibilidad permanente en plataformas digitales se vuelve cada vez más relevante.

¿Cada cuánto los talentos actualizan su perfil y CV digital? Foto: Bumeran.

El CV como activo permanente

Para Diego Tala, director comercial de Bumeran en Chile y Perú en Jobint, el CV ya no puede ser una herramienta reactiva.

“Hoy día el actualizar el CV se dispone a que se haga, obviamente no a diario, pero con habitualidad”, sostiene en conversación con Gestión. La recomendación es clara: mantener el perfil actualizado de forma constante, incluso cuando no se está buscando empleo activamente.

El motivo es que los procesos de reclutamiento han cambiado. “Tu CV es parte de tu aliado del día a día. Si hiciste un diplomado, un MBA o tuviste un desarrollo de carrera, deberías actualizarlo inmediatamente”, explica.

Un perfil desactualizado puede jugar en contra. “Si un reclutador entra y ve que tu CV no tiene tu experiencia actual, estás perdiendo oportunidades”, advierte.

En esa línea, el estudio también indaga por qué resulta clave mantener el CV actualizado en plataformas digitales. La principal razón, señalada por el 89% de especialistas en recursos humanos, es que les permite acceder a los perfiles en cualquier momento, aumentando las probabilidades de que un candidato resulte atractivo para una búsqueda específica.

¿Por qué es importante para los talentos cargar y actualizar sus cvs en las plataformas digitales? Foto: Bumeran.

Qué buscan hoy los reclutadores

El contenido del CV también ha evolucionado. Para perfiles con experiencia, los reclutadores priorizan información clara y concreta: empresa, cargo, funciones y logros alcanzados .

En el caso de perfiles junior o que recién ingresan al mercado laboral, cobran relevancia otros elementos, como actividades académicas, pasantías, voluntariados o incluso hobbies que reflejen habilidades.

Esta diferenciación responde a un proceso de selección cada vez más segmentado, donde el contexto del candidato define qué aspectos se valoran más.

Desde el lado de las empresas, la tendencia es de clara: el 89% de los especialistas en recursos humanos utiliza portales digitales para buscar talento. “Hoy día el reclutador también está en plataformas digitales. Casi nueve de cada diez empresas buscan por portales de empleo”, señala Tala.

¿Utilizan los reclutadores plataformas digitales para realizar la búsqueda de talento? Foto: Bumeran.

Inteligencia artificial: una aliada en el proceso

La inteligencia artificial (IA) también está transformando la forma en que los talentos construyen y actualizan su CV. Según el estudio, el 40% de los candidatos ya la utiliza en su búsqueda laboral, principalmente para adaptar su perfil a filtros, mejorar la redacción o ordenar su experiencia.

“Hoy día la IA termina siendo un aliado más que un enemigo. Te ayuda a simplificar y hacer más clara tu experiencia”, afirma Tala.

No utilizar estas herramientas no implica necesariamente una desventaja directa, pero sí puede dejar a algunos perfiles menos optimizados frente a otros que sí las emplean.

Procesos más rápidos, decisiones más exigentes

Otro cambio clave es la velocidad del mercado. Los procesos de reclutamiento, que antes podían tomar entre 35 y 45 días —e incluso hasta 60—, hoy pueden cerrarse en apenas 3 o 4 días para ciertos puestos, o en un rango de una a dos semanas para perfiles más especializados.

Esta aceleración implica que las oportunidades aparecen y desaparecen con mayor rapidez, lo que hace aún más relevante contar con un CV actualizado en todo momento.

La digitalización del reclutamiento acelera los procesos y eleva la exigencia: un perfil desactualizado puede significar perder oportunidades. Foto: Pixabay.

¿Cómo será el reclutamiento en los próximos años?

Las proyecciones apuntan a una mayor digitalización. El 51% de los talentos considera que habrá un mayor uso de inteligencia artificial en los procesos de selección en los próximos años, mientras que el 38% cree que estos serán totalmente digitalizados.

Desde la mirada de las empresas, el 47% de los especialistas en recursos humanos también anticipa un mayor uso de IA, y el 42% proyecta procesos completamente digitales.

Aun así, hay etapas que seguirán siendo presenciales. “La etapa final va a tener siempre una parte presencial. Ese ‘ojo’ del reclutador no se reemplaza”, sostiene Tala.

¿Cómo creen que será el proceso de reclutamiento en cinco años? Foto: Bumeran.

Un hábito que puede costar oportunidades

En este escenario, mantener el CV actualizado deja de ser una tarea puntual para convertirse en una estrategia continua. La visibilidad, la precisión y la capacidad de adaptación del perfil son hoy factores clave para destacar.

El problema es que muchos talentos aún no han ajustado ese hábito. Y en un mercado donde las oportunidades se mueven cada vez más rápido, esperar a “necesitar” el CV podría ser, precisamente, lo que los deja fuera del radar.