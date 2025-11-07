El coaching ejecutivo se consolida como un aliado estratégico en momentos clave de la carrera profesional. En esta edición de 20 en empleabilidad, Mónica Berger, consultora y master coach de LHH DBM Perú, identifica siete situaciones en las que el Coaching Ejecutivo demuestra ser una herramienta poderosa.

Entre ellas destacan las transiciones hacia nuevos desafíos, la expansión de negocios, el liderazgo en tiempos de cambio e incertidumbre y el desarrollo de nuevos líderes para asumir mayores responsabilidades, etc.

El Coaching Ejecutivo es una herramienta que transforma. A través de conversaciones profundas, los líderes descubren nuevas formas de lograr sus objetivos, se alinean con la visión del negocio y se preparan para liderar con impacto”, señaló Berger.