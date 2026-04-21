El agotamiento laboral suele abordarse como si fuera una sola condición con una única solución: menos horas, mejores límites, más resiliencia. Ese enfoque es incompleto y puede resultar engañoso. El agotamiento adopta distintas formas según el lugar que una persona ocupa en la empresa, aquello de lo que es responsable y el nivel de claridad, control y alineación moral que tiene.

Los líderes que buscan prevenir el agotamiento (en lugar de reaccionar ante él), deben comprender cómo se manifiesta en las distintas etapas de responsabilidad e influencia. A continuación, se presenta un marco práctico para que los líderes identifiquen el agotamiento de forma proactiva en diferentes roles y atiendan la fuente de presión antes de que el agotamiento se convierta en el resultado.

Agotamiento en ejecutivos junior

— Estar constantemente tratando de adivinar qué significa “hacerlo bien”.

— Dedicar más tiempo a descifrar expectativas que a realizar el trabajo.

— Ansiedad por ser reemplazable.

— Una sensación silenciosa de vergüenza por no ir al ritmo de los demás.

¿Por qué sucede?

En profesionales en etapas iniciales de su carrera profesional (especialmente en entornos dinámicos y de alta exigencia), el agotamiento suele estar menos relacionado con la carga de trabajo y más con la falta de claridad, combinada con un bajo nivel de control.

¿Qué pueden hacer los líderes para ayudar?

— Limitar las prioridades semanales a tres o menos para reducir la carga cognitiva y mejorar la ejecución.

— Hacer explícitos los flujos de trabajo, los derechos de decisión y las normas del equipo.

— Demostrar que los colaboradores tienen libertad para hacer preguntas sin que ello les suponga ningún perjuicio.

— Asignar líderes que normalicen la incertidumbre.

— Líderes: brindar retroalimentación clara y en tiempo real, no solo evaluaciones en los ciclos formales de revisión.

El agotamiento en las gerencias

— Absorber la presión de los superiores mientras se protege al equipo a su cargo.

— Trabajar fuera del horario laboral para “ponerse al día”, compensando así la falta de claridad en las decisiones.

— Asumir el peso emocional del equipo sin contar con un apoyo estructural.

— Normalizar la ansiedad de los domingos.

¿Por qué sucede?

Entre los gerentes de media carrera, el agotamiento suele pasar del exceso de trabajo a la sobrecarga. Esta etapa implica un aumento significativo en la responsabilidad sin un incremento proporcional en la autoridad o el apoyo, lo que también se conoce como “responsabilidad sin autoridad”.

¿Qué pueden hacer los líderes para ayudar?

— Reducir la carga de reuniones y clarificar los derechos de decisión desde la alta dirección.

— Establecer un lenguaje compartido que legitime las concesiones y las limitaciones operativas.

— Mantener reuniones periódicas con los equipos individuales y la dirección, centradas en los obstáculos y las carencias de recursos, no solo en actualizaciones de estatus.

— Definir normas claras sobre la comunicación fuera del horario laboral y las expectativas de respuesta.

Los gerentes no necesitan más motivación. Necesitan liberarse de cargas innecesarias.

¿Qué pasa en la alta dirección?

— Vigilancia constante, alta exposición y fatiga por la toma de decisiones.

— Aislamiento en la alta dirección.

— Conflictos de valores disfrazados de “decisiones estratégicas”.

— Sensación de cargar con las consecuencias en solitario.

¿Por qué sucede?

Lo que en etapas iniciales puede parecer desconexión, en niveles ejecutivos suele manifestarse como fatiga moral.

¿Qué pueden hacer los líderes para ayudar?

— Crear espacios de confianza entre pares para analizar la situación de forma confidencial.

— Establecer una cadencia y alcance claros para la toma de decisiones, de modo que los ejecutivos no se vean envueltos repetidamente en decisiones reactivas y de bajo impacto.

— Utilizar un lenguaje que haga explícitas las restricciones y las concesiones.

— Incorporar un tiempo de reflexión estructurado antes de tomar decisiones clave.

Agotamiento también en CEO y fundadores de empresas

— Incapacidad de descansar sin culpa.

— Valor personal ligado a la supervivencia de la organización.

— Permanecer en un estado constante de crisis.

— Miedo a dar un paso atrás.

Para fundadores y líderes de organizaciones sin fines de lucro, el agotamiento suele sentirse tanto estructural como existencial.

¿Por qué sucede?

Entre fundadores (especialmente aquellos al frente de organizaciones financiadas por capital de riesgo, sin fines de lucro o impulsadas por una misión) el agotamiento suele aparecer cuando la misión y la identidad personal se fusionan. El trabajo deja de ser algo que lideran y se convierte en algo que son.

¿Qué ayuda?

— Diseñar la estructura organizacional de tal forma que la misión no dependa del exceso de trabajo de una sola persona.

— Crear listas periódicas y explícitas de “cosas que hay que dejar de hacer” para reducir el ajetreo superficial y mantener la concentración.

— Construir estructuras de gobernanza y asesoramiento que planteen retos al fundador, en lugar de reforzarlo.

Por: Daisy Auger-Domínguez (directora global de Recursos Humanos en una empresa de tecnología financiera y autora de *Burnt Out to Lit Up* e *Inclusion Revolution*)