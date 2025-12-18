Diciembre suele convertirse en el mes de mayor presión laboral. A la carga habitual se suman cierres de año, informes pendientes, reuniones virtuales continuas y, en muchos casos, personal reducido. Esta combinación incrementa la fatiga física y mental, afecta la concentración y eleva la probabilidad de cometer errores en tareas críticas, un escenario que puede derivar en accidentes laborales.

Este fenómeno, conocido como “burnout festivo” , no solo impacta en el desempeño individual, sino también en la seguridad dentro de las organizaciones. De acuerdo con un estudio de EcoOnline, durante el periodo de fiestas los incidentes laborales aumentan en 42%. Entre los efectos más frecuentes se encuentran la disminución de la capacidad creativa, el deterioro de la comunicación interna y una caída significativa del bienestar general de los trabajadores .

La sobrecarga visual es uno de los factores menos visibles, pero más determinantes, en este contexto. El uso intensivo de pantallas, la atención fragmentada y la exposición constante a estímulos hacen más difícil sostener la concentración. “Esto genera una sobrecarga visual que impacta directamente en la capacidad de sostener la atención en tareas críticas, aumentando la probabilidad de pasar por alto detalles importantes”, explica Camila Bustamante, autora del libro Detox Visual, Diario de contemplación y mirada consciente.

En esa línea, la especialista propone una serie de dinámicas cortas y sencillas para ayudar a combatir la sobrecarga laboral de esta época del año sin salir de la oficina:

1) Micropausas de contemplación (5 minutos):

Observa un objeto cotidiano de tu escritorio como si nunca lo hubieras visto.

Mira por la ventana y cuenta cuántos tonos diferentes de un color puedes identificar.

Sigue con la mirada el movimiento de las sombras en tu espacio

2) Pausas entre reuniones (10 minutos):

Dibujo ciego: Sin mirar el papel, dibuja un objeto de tu escritorio. No importa el resultado, importa el acto de observar.

Inventario visual consciente: Enlista mentalmente todo lo que ves a tu alrededor, pero sin prisa.

3) Dinámicas grupales para equipos:

Reuniones caminando: Hacer la reunión en movimiento, observando el entorno (en caso de no necesitar una pantalla).

Check-ins visuales: Comenzar las reuniones compartiendo algo que cada persona observó con atención ese día.

Desafíos de contemplación: Compartir en equipo fotografías de detalles que descubrieron en el entorno laboral.

Estas dinámicas que invitan a ralentizar la mirada, hacen que el cerebro entre en un estado similar a la meditación profunda. Esto provoca que la corteza prefrontal se active; reduciéndose el ruido mental y mejorando la toma de decisiones conscientes.