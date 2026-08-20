Expertos señalan que contratar ejecutivos y crear indicadores no garantiza una gestión profesional si las decisiones continúan dependiendo de los miembros de la familia. Foto: Composición Gestión/ Gemini.
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Giancarlos Torres
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En una empresa familiar, contratar ejecutivos, establecer indicadores y ordenar procesos puede parecer el paso natural para profesionalizar el negocio. Sin embargo, esa transformación puede perder fuerza si antes no se define quién tiene el poder de decidir, bajo qué reglas y qué papel corresponde a la familia, al directorio y a la gerencia.

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