Es decir, a dos meses de culminar el año, aún quedan pendientes S/ 25,683.6 millones, según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Quienes se quedan atrás en la lista son los gobiernos locales: de los S/ 33,883.9 millones asignados para obras, el avance es del 53.5%. En detalle, las municipalidades del Callao, Apurímac, La Libertad, Tumbes, Áncash, Madre de Dios, Junín y Pasco, en conjunto, tienen ejecuciones por debajo del 50% hasta finales de octubre.

Tomemos Áncash como ejemplo, pues es el departamento con más recursos asignados en 2026 en manos de los alcaldes: S/ 3,721.3 millones para proyectos. De hecho, prácticamente la tercera parte de este monto corresponde al distrito de San Marcos (S/ 1,111.7 millones). Al cierre de octubre, esta municipalidad ha invertido solo el 38.5%.

El proyecto de San Marcos con más presupuesto este año es la creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Huaripampa Central, Alto y Bajo. De los S/ 45.3 millones con los que cuenta, la inversión alcanza un avance de solo 37.9%.

Un segundo proyecto relevante por su presupuesto es el de mejoramiento de los servicios funerarios y de cementerio municipal de San Marcos: de los S/ 25.2 millones para el 2026, se ha avanzado con 0% del monto a dos meses de cerrar el año.

Finalmente, un tercer proyecto es el mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud de San Marcos. Aquí la situación se muestra mejor: el avance es del 85% respecto a los más S/ 20.8 millones.

Inversión pública: avance (%) Nivel de gobierno Presupuesto Institucional Modificado (S/) Devengado (S/) Avance (%) Gobierno nacional 22,124′161,497 17,164′451,039 77.6 Gobiernos locales 33,883′852,783 18,130′884,128 53.5 Gobiernos regionales 17,443′776,626 12,472′821,278 71.5

Fuente: Transparencia Económica del MEF, al 31 de octubre

Velocidad necesaria en solo dos meses

“Quedan casi S/ 26 mil millones pendientes. En promedio, los tres niveles de gobierno –en conjunto– tendrían que casi triplicar su ejecución promedio mensual para invertir la totalidad. Pero este “triplicar” tiene retos. El Gobierno nacional viene bien y si mantiene su dinámica actual podría llegar a cerca del 100% [al cierre del año]”, explicó Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

En contraste, refirió, “los gobiernos regionales están un poco más rezagados y las municipalidades, por su parte, tendrían que cuadriplicar su promedio de avance. Esta última es una cifra muy fuerte considerando que faltan dos meses”.

Con esto en mente, y si se considera que es un año de cierre de gestión subnacional, que podrían ejecutar un poco más que el último tramo del 2025 (por término de la administración) y que en diciembre se suele devengar la quinta parte de la inversión pública, el CPC estima que la ejecución en el país podría llegar a 87% u 88% del presupuesto institucional modificado (PIM) actual.

Quienes se quedan atrás en la lista son los gobiernos locales: de los S/ 33,883.9 millones asignados para obras, el avance es del 53.5%. (Foto: MTC)

Inversión en desastres

En el contexto actual, donde el fenómeno de El Niño es el principal riesgo sobre la economía y el país no está exento a enfrentar terremotos, Gestión revisó, como parte de la inversión pública, el presupuesto de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.

Los tres niveles de gobierno cuentan con S/ 1,022.3 millones para esta categoría presupuestal. A la fecha, se ha invertido el 54.1%. Esto significa que prácticamente queda la otra mitad pendiente en solo dos meses: S/ 468.9 millones.

El más relegado es el Gobierno nacional: de los S/ 309.9 millones asignados contra desastres, ha devengado solo el 48.5%. Le siguen los gobiernos locales: 50.3% de S/ 546.9 millones; y los gobiernos regionales: 77.1% de S/ 165.5 millones.

Asimismo, Cubas recordó que se identificaron 562 proyectos de inversión con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asociados a la prevención y atención de desastres vinculados a El Niño, con un presupuesto conjunto de S/ 3,069 millones y una ejecución de S/ 1,797 millones, equivalente al 58% del PIM.

Sin embargo, la revisión de la situación de cada proyecto muestra que contar con presupuesto asignado durante el año no necesariamente garantiza los recursos requeridos para continuar o culminar la inversión.

De los 562 proyectos analizados, 153 –el 27.2%– reportan en su estado, problemas o próximos pasos alguna limitación presupuestal, falta de financiamiento, necesidad de gestionar nuevos recursos o demandas adicionales de presupuesto.