Los tres niveles de gobierno (municipalidades, regiones y ministerios) en el Perú cuentan con S/ 73,451.8 millones para sus proyectos este año. (Foto: MTC).
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Whitney Miñán
Whitney Miñán

Los tres niveles de gobierno (municipalidades, regiones y ministerios) en el Perú cuentan con S/ 73,451.8 millones para sus proyectos este año. Al 31 de octubre, se ha invertido el 65% de ese monto.

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