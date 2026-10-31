Karen Lozada, directora de On Retail, señaló que el estudio de factibilidad del proyecto denominado “Centro comercial El Huascarán” ya concluyó su fase de análisis integral, que consideró la estimación de la demanda, diagnóstico de la oferta comercial existente y sus brechas, propuesta de tenant mix, cabida arquitectónica y evaluación económica preliminar. Así, dichos componentes están integrados en un informe de factibilidad comercial el cual ha concluido que esta iniciativa tiene el potencial para ser desarrollado en el predio de la Municipalidad Distrital de Independencia.

“Los resultados son muy favorables a nivel conceptual, diseño, ubicación e interés de marcas anclas en ser parte del proyecto. Además, es muy bien percibido por los potenciales clientes de Huaraz y sus distritos cercanos” explicó Lozada.

Centro comercial tendría vista al Huascarán (Imagen proyección: On Retail)

La ejecutiva detalló que, entre algunas conclusiones del informe, se evidencia la existencia de un 99% de agrado del concepto, 87% de intención de compra y un 81% de aceptación de la ubicación entre los hogares encuestados. La demanda surge por rubros que hoy no existen en Huaraz, principalmente del formato moderno, tales como supermercados, cines y tiendas de mejoramiento del hogar.

“Huaraz tiene una oferta comercial dispersa y mayoritariamente tradicional, especialmente de mercados, galerías, comercio de calle, entre otros. Hemos visto locales stand alone de Dollarcity, universidades César Vallejo, entre otras. En el caso de entretenimiento, gastronomía de retail moderno y otros servicios, los lugareños se desplazan hasta Chimbote para poder encontrar la oferta, y en otros casos hasta Lima”, explicó.

La propuesta del centro comercial

Lozada precisó que la cabida preliminar plantea un centro comercial de escala regional sobre un terreno de 60,000 metros cuadrados (m2), desarrollado por etapas. La primera fase considera alrededor de 27,000 m2 de área arrendable y cerca de 40,000 m2 techados en tres niveles, con más de 700 estacionamientos. Para la segunda etapa, el área arrendable supera los 30,000 m2 e incorpora usos complementarios como hotel y educación.

“Desarrollar el proyecto por etapas permite no forzar la primera inversión y crecer con el mercado”, remarcó.

Para la primera etapa, el estudio incluye una estimación preliminar de inversión del orden de S/ 130 millones, incluyendo estacionamientos, movimiento de tierras y las condiciones propias de un terreno de montaña. “Un dato relevante para el inversionista es que el valor del suelo es favorable frente al costo de construcción”, adelantó.

Karen Lozada, directora de On Retail. (Foto: GEC)

Inicialmente, el mix comercial del mall apuntaría a supermercado, tiendas de mejoramiento del hogar, cine, gastronomía (patio de comida), entretenimiento familiar, moda, deporte, servicios, mientras, en una etapa complementaria se sumarían los servicios de hotel, salud y educación.

“La ubicación es privilegiada, pues la vista del centro comercial es hacia el Huascarán. Es por ello que el tenant mix se va complementar con una propuesta de marcas outdoor y de otros usos para el cliente local y turista. Mall El Huascarán tendría la mejor vista del Perú, algo similar a lo que sucede con Larcomar y el mar, aquí sería con el nevado”, sostuvo Lozada.

Potenciales compradores y gasto

Respecto al área de influencia primaria que tendría el centro comercial (definido con isócronas de 10 y 15 minutos desde el predio), la directora de On Retail mencionó los distritos de Huaraz e Independencia, que concentran más del 80% de la población de la provincia con cerca de 200,000 habitantes.

“A ella se suma un área extendida, que es el resto de la provincia y el flujo turístico de Áncash, que supera el millón de arribos al año. Hoy, existe un crecimiento turístico local y extranjero en aumento; y ello se ve en los vuelos que se vienen incrementando hacia Huaraz”, añadió la ejecutiva.

En ese sentido, Lozada adelantó que el estudio también reveló una bolsa de gasto mensual capturable para el proyecto, de entre s/ 16 y S/ 19 millones mensuales. “El estudio se desarrolló con Arellano Marketing, y en el concepto y diseño sumamos a Metrópolis para plasmar nuestra visión como líderes en la validación del proyecto”, destacó.

Los plazos para la ejecución del mall

Tras concluirse la viabilidad comercial del mall, Lozada indicó que hoy Proinversión (a cargo del proyecto), viene desarrollando los documentos (bases, versión inicial del contrato, entre otros) para desarrollar la propuesta bajo la modalidad de proyecto en activos. La intervención en la siguiente etapa de On Retail como especialista en el sector, será realizar la presentacion y sustentacion del proyecto para los inversionistas interesados.

“Hemos notado el interés de desarrolladores y de operadores ancla de primer nivel con presencia en todo el país, y la respuesta ha sido positiva, condicionada, como corresponde en esta etapa, a la información técnica de detalle y al modelo de desarrollo que se defina con Proinversión”, expresó.

Los distritos de Huaraz e Independencia serían las zonas de influencia primaria de mall, según On Retail. (Foto: Proyección On Retail)

La ejecutiva manifestó que una vez definida la adjudicación para el desarrollo del proyecto, se establecerán los pasos a seguir y el cronograma de obra. El inversionista debería ser elegido durante el primer trimestre del 2027.

“Un centro comercial de esta escala demanda, entre la adjudicación y la apertura, de entre 24 y 36 meses, durante el cual se ejecutan acciones de diseño, licencias, construcción y comercialización”, finalizó.

El dato

El proyecto se desarrollaria sobre un terreno de seis hectáreas de propiedad de la Municipalidad Distrital de Independencia (Huaraz).