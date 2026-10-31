Mall en Huaraz ya cuenta con viabilidad comercial. (Imagen proyección: On Retail)
Mall en Huaraz ya cuenta con viabilidad comercial. (Imagen proyección: On Retail)
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Mayumi García
Mayumi García

La posibilidad de que la ciudad de Huaraz cuente con su propio centro comercial es un anhelo que se gesta desde hace muchos años; sin embargo, recién desde el 2025 el proyecto viene mostrando visos de realidad. A fines del año pasado, Proinversión y la Municipalidad de Independencia (Huaraz) suscribieron un convenio de colaboración y encargo para ejecutar esta iniciativa, mientras que, a mediados de este año, dicha comuna informó que On Retail había sido contratada para determinar su viabilidad desde el punto de vista comercial. ¿Cuáles fueron las conclusiones?

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