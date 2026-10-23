El CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, destacó la robustez en portafolio y los resultados que muestran los activos de la empresa en Perú, significando la plaza local —al cierre del segundo trimestre 2026— el 25% de los ingresos del holding que también tiene operaciones en Chile (55%) y Colombia (20%). De hecho, de los más de 1.3 millones m2 de área arrendable que agrupa la compañía, Perú representa el 35%, solo superado por el patrimonio que tiene la firma en Chile (46%), su país de origen.

“Tenemos una participación de mercado de doble dígito en los tres mercados de centros comerciales en los que nos encontramos. En Perú es de 16%, en Chile es de 13%, y de 12% en Colombia. Además, en estos países, somos la empresa de mayores ingresos por m2 en relación a los competidores tradicionales”, señaló el ejecutivo durante la presentación de la visión de Parque Arauco al 2030, realizado en Chile.

En esa línea, Pérez Marchant adelantó que la superficie arrendable de la compañía continuará en los siguientes años en un crecimiento de más del 10%; ello, como consecuencia de proyectos de ampliación recientemente culminados y otros en camino, así como la incorporación de nuevos activos.

Megaplaza Independencia es el activo más importante de Parque Arauco en Perú.

El portafolio de inversiones en Perú

El representante de Parque Arauco indicó que hoy en suelo peruano existe una cartera de inversiones pendientes de alrededor d e US$ 50 millones, aludiendo al proyecto multifamily (dos torres de 504 departamentos) que se ejecutará en Megaplaza Independencia por US$ 33 millones y a US$ 16 millones que se desembolsarán para culminar con el plan de reconversión en este mismo mall, que incluye una plaza central renovada hacia 2027.

“La construcción del multifamily en Megaplaza Independencia queremos iniciar el próximo año. Estamos en etapa final de los diseños para iniciar la licitación durante los primeros meses del 2027″, indicó.

Dicho proyecto que tiene como fecha de ingreso el 2029, apuesta por convertir al centro comercial más importante de Parque Arauco en Perú; es decir, a Megaplaza Independencia en un activo de uso mixto. Esta inversión multifamily sería la segunda del operador en suelo local, después de LiveSpace La Mar, edificio de 141 departamentos en Miraflores.

Proyecto multifamily de Parque Arauco en Megaplaza Independencia incluye 504 departamentos a ser entregados en 2029.

En cuanto a las inversiones dispuestas para el centro comercial Minka, el ejecutivo sostuvo que el complejo de más de 53,000 m2 de área arrendable, que reúne comercio tradicional y retail moderno, se encuentra en un periodo de diseño de sus instalaciones, cuya etapa precederá al inicio de la construcción posiblemente al 2028.

“Como proceso estructurado, estudiamos el mercado y qué oferta comercial se necesita o no está disponible en la zona de influencia de Minka. Evaluamos qué tamaño tiene sentido para este mercado y si al activo se le puede dar otros usos inmobiliarios distintos a retail, como salud, educación o vivienda. Definimos un brief y solicitamos propuestas a varias firmas de arquitectura, a modo de elegir el mejor proyecto. Hoy, estamos en una etapa final, ya habiendo estudiado el mercado”, remarcó.

De momento, Pérez Marchant refirió que todavía se encuentra en definición el plan en Minka, aguardando que durante el próximo año se pueda comunicar al mercado el proyecto a ejecutar.

CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, durante la presentación de la visión de Parque Arauco al 2030, realizado en Chile.

Performance de los proyectos

A inicios de este mes, Parque Arauco inauguró en Megaplaza Independencia el nuevo Distrito Gastronómico , que reemplaza al antiguo patio de comidas, con marcas como Yopo, La Bistecca, La Leña, Up Burger, Big Boy, Doomo Saltado, Naruto, Freh, Pasquale, Puku Puku, Mr. Sushi, Al Plato, Bembos, China Wok, La Nacional, Subway, entre otros. Al respecto, el CEO de la compañía sostuvo que esta inversión viene evidenciando un perfomance mejor de lo que se proyectaba.

“Se ha inaugurado recién y se está superando el nivel de visita que creíamos que se iba a dar en forma más gradual. Ha sido una muy buena idea realizar esta inversión que está resultando un éxito”, afirmó.

Nuevo distrito gastronómico de Megaplaza Independencia fue inaugurado a inicios de este mes.

Respecto al multifamily en nuestro país, el ejecutivo reconoció un menor crecimiento de este negocio en Perú respecto a Chile, cuyo país cuenta con una cartera mayor de proyectos.

“Esto se da por distintas razones; sin embargo, nosotros creemos que las tendencias son bastante similares en torno a que cada vez más gente prefiere vivir en un lugar céntrico de la ciudad”, finalizó.

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