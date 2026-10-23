Parque Arauco tiene proyecto de US$ 33 millones para Independencia.
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Mayumi García
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(Santiago) Parque Arauco, actualmente con más de 400,000 metros cuadrados (m2) de superficie arrendable en Perú y una tasa de ocupación cercana al 100%, se ha consolidado como un actor clave dentro del mercado local de centros comerciales. A 20 años de su llegada a nuestro país, detrás de esta firma se encuentra Megaplaza Independencia y toda la red de malls con este nombre, Larcomar y el emblemático mall chalaco Minka, adquirido el año pasado por US 113 millones al peruano Grupo Centenario. Pero, ¿qué más alista este inversor en Perú?

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