“Europa no elimina la migración irregular, desplaza las rutas, las alarga y las encarece”, sostiene el sociólogo senegalés Aly Tandian, director del Observatorio Senegalés de las Migraciones (OSM), que atribuye el repunte de las travesías en la ruta Atlántica a la “reactivación de un fenómeno estructural” y no a una nueva ola migratoria.

Experto en el fenómeno de las migraciones, Tandian afirma, en una entrevista con EFE, que “una política migratoria no debería medir su éxito por el número de salidas que consigue impedir, sino por su capacidad para garantizar la dignidad, los derechos y el futuro de las personas”.

Tandian, profesor de sociología de la Universidad Gaston Berger de Saint Louis -una de las regiones de Senegal más castigadas por la emigración-, defiende un enfoque desde las causas estructurales de la migración y no únicamente desde la perspectiva de la seguridad.

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“La ruta atlántica nunca ha desaparecido”, dice en alusión al corredor migratorio que parte de las costas de África Occidental hacia el archipiélago español de Canarias, que acumulaba 24,364 llegadas desde enero hasta mediados de noviembre, un 65.9% más que en el mismo periodo de 2025, según estimaciones del Gobierno español.

Turquía dijo el jueves que permitirá a los migrantes cruzar sus fronteras hacia Europa, a pesar del compromiso de mantenerlos en su territorio en virtud de un acuerdo pactado en 2016 con la Unión Europea. (Reuters).

El control no anula las salidas

Para Tandian, tres factores explican esta evolución. Desde la acumulación de una demanda migratoria que nunca ha desaparecido hasta el desplazamiento de las rutas.

Mauritania concentraba hasta el 90% de las embarcaciones en el pico de 2024 pero está “prácticamente blindada” y las salidas se desplazan hacia Senegal, Gambia, Guinea y Guinea-Bisáu. Además, octubre y noviembre suelen ser meses favorables para atravesar el Atlántico.

“Dieciocho meses de controles reforzados han comprimido una demanda de salida que no había desaparecido. En cuanto las redes encuentran nuevos puntos de embarque, esa demanda vuelve a salir a la superficie”, continúa.

Tampoco los recientes naufragios frenan las salidas porque «no es el desconocimiento del peligro lo que hace que se marchen: el riesgo es conocido, pero aceptado».

Déficit de futuro

A su juicio, las campañas de sensibilización fracasan porque “parten de un enfoque de déficit de información, aunque el terreno muestra más bien un déficit de futuro”.

El desempleo, la precariedad y el deterioro de las actividades tradicionales alimentan la frustración. Durante el primer trimestre de 2026, el paro en Senegal alcanzó el 22.9 % y trepó hasta el 28.4% entre los jóvenes de 15 a 34 años.

El perfil predominante de salidas es el de un hombre joven de entre 18 y 35 años, procedente de zonas rurales o costeras y vinculado a la pesca, la agricultura o los pequeños oficios. Las mujeres siguen siendo minoría (entre el 5% y el 7%), aunque su presencia aumenta.

“Para una parte de la juventud, quedarse parece más costoso que marcharse”, lamenta.

Este es el contexto de la popular expresión “Barça o Barsakh” —Barcelona o la muerte—, explica. “La muerte física no se ignora: se pone en la balanza frente a una ‘muerte social’ vivida cotidianamente, que significa quedarse sin ingresos, sin estatus”.

Con información de EFE