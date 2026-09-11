La Corte de Inmigración de Miami eliminó las audiencias virtuales desde el 8 de septiembre de 2026, por lo que muchos inmigrantes con procesos pendientes, incluidos solicitantes de asilo, deben presentarse en persona. Ante las largas filas y el temor a posibles arrestos, algunas personas han decidido no acudir. En esta nota te explicamos cuáles son las consecuencias que podrían enfrentar por faltar a una audiencia presencial.

No presentarse a una audiencia presencial puede poner en riesgo tu proceso migratorio (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

NO ASISTIR A UNA AUDIENCIA MIGRATORIA EN MIAMI PUEDE TENER CONSECUENCIAS: ¿CUÁLES SON?

Faltar a una audiencia presencial programada puede llevar a que el juez dicte una orden de deportación en ausencia (in absentia). Esa orden puede cerrar el proceso migratorio sin que la persona exponga su caso de asilo ante el juez, señaló a N+ Univision el abogado José Guerrero.

“Si alguien tiene una audiencia programada, debe verificar en línea si le han cambiado el formato de la audiencia. Para estar seguro, yo iría personalmente a la corte a verificar para no fallar en su cita (…). Sería el error más grave si un inmigrante no va a su audiencia porque le van a dar una orden de deportación en ausencia; en otras palabras: usted perdió su caso sin abrir la boca, sin decir nada. Lo más importante es llegar con una hora de anticipación, para evitar cualquier contratiempo y pasar la seguridad para estar a su hora de audiencia”, indicó.

En otras palabras, una persona no puede decir que no fue a su audiencia presencial porque pensaba que era virtual o porque la fila estaba larga, deberá demostrar con pruebas que no puedo llegar por causas excepcionales.

SI FALTAS A TU AUDIENCIA PRESENCIAL, ¿PUEDES HACER ALGO?

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) señala que una persona puede solicitar la reapertura de su caso después de que se emita una orden de deportación en ausencia. Para ello, debe demostrar que no pudo asistir a la audiencia presencial debido a circunstancias excepcionales fuera de su control, para ello deberá presentar una moción para reabrir el caso dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la orden.

La solicitud también puede presentarse en cualquier momento si la persona no recibió una notificación adecuada de la audiencia o si estaba bajo custodia federal o estatal y faltó sin que fuera por su culpa. Entre las pruebas que pude presentar están: registros médicos, reportes de tráfico, información meteorológica o documentación que demuestre a qué hora llegó la persona a la corte.

La abogada de inmigración Claudia Cañizares señaló que para reabrir el caso por no acudir a su audiencia presencial deberá pagar US$1,030. “Es un gasto innecesario cuando se puede evitar (…). Hemos tenido que decirle a nuestros clientes que se conecten desde el teléfono, ya con nosotros adentro, para que los jueces pueden ver que están en la fila pero que todavía no han podido entrar: tómense una foto afuera o guarden el boleto de estacionamiento como pruebas”, explicó a Noticias Telemundo.

La Corte de Inmigración de Miami está ubicada en One Riverview Square, 333 S. Miami Avenue, Suite 700, Miami, Florida 33130. La atención al público es de 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., de lunes a viernes, salvo días festivos federales.