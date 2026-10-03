Si vives en Lima y votarás en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, debes verificar con anticipación el local que te asignó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) . La jornada electoral se realizará este domingo 4 de octubre de 2026, cuando se elegirán alcaldes y regidores provinciales y distritales en todo el país.

La forma segura de saber dónde votar es ingresar únicamente a la plataforma oficial de la ONPE con tu número de DNI. Allí podrás revisar no solo la dirección de tu local, sino también tu mesa de sufragio, número de orden y si fuiste seleccionado como miembro de mesa.

Consulta dónde votar en Lima 2026

Para conocer tu local de votación en las elecciones municipales de Lima 2026, entra a la plataforma oficial Consulta Electoral ONPE:

Solo necesitas tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de consulta electoral de la ONPE. Escribe tu número de DNI. Haz clic en la opción de consulta. Revisa cuidadosamente los datos mostrados por el sistema. Guarda una captura de pantalla o anota la información antes de salir de casa.

La plataforma está diseñada para informar el local de sufragio asignado a cada elector residente en el territorio nacional durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Dato que debes verificar ¿Por qué es importante? Local de votación Te indica el colegio, institución o establecimiento donde debes sufragar Dirección exacta Evita confusiones con locales de nombre similar en otro distrito de Lima Mesa de sufragio Te permite ubicar el aula o zona que te corresponde dentro del local Número de orden Facilita tu identificación en el padrón de la mesa Condición de miembro de mesa Confirma si debes cumplir funciones electorales ese día

No asumas que votarás en el mismo colegio o institución de elecciones anteriores. La ONPE puede asignar locales distintos según la organización electoral, disponibilidad de espacios y distribución de mesas. Además, la entidad informó reubicaciones de locales para estos comicios, por lo que consultar tu información actualizada resulta clave.

¿Qué autoridades se eligen en Lima?

En las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre, la ciudadanía elegirá autoridades subnacionales para el periodo correspondiente. En Lima Metropolitana, los electores votarán por los cargos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y, según su domicilio electoral, por las autoridades de su municipalidad distrital.

Esto significa que, por ejemplo, una persona registrada en La Molina no solo participará en la elección municipal metropolitana: también elegirá al alcalde y regidores de su propio distrito. La información electoral que aparece en la consulta de ONPE corresponde al domicilio consignado en el padrón electoral habilitado para este proceso.

Ámbito electoral Autoridades que se eligen Municipalidad Metropolitana de Lima Alcalde o alcaldesa metropolitano y regidores Municipalidad distrital Alcalde o alcaldesa distrital y regidores Gobiernos regionales, donde corresponda Gobernador, vicegobernador y consejeros regionales

Las elecciones regionales y municipales se desarrollan conjuntamente el primer domingo de octubre del año en que concluye el mandato de las autoridades. Para 2026, el proceso fue convocado oficialmente para el 4 de octubre.

Qué llevar y cómo prepararte para votar

Antes de acudir a tu local de votación, verifica que llevas tu DNI vigente o vencido. Este documento es indispensable para identificarte ante los miembros de mesa y emitir tu voto. También conviene salir con tiempo, especialmente si tu local queda lejos de casa, si debes trasladarte entre distritos o si prevés alta congestión vehicular en Lima.

Ten presente estas recomendaciones prácticas:

Consulta tu local desde un celular o computadora antes del domingo electoral.

Revisa la dirección completa y ubica la ruta más conveniente.

Confirma la mesa y el número de orden para reducir el tiempo de búsqueda en el local.

Lleva tu DNI en buen estado y evita depender únicamente de una foto digital.

Acude temprano si quieres evitar mayores colas o demoras.

Si has sido elegido miembro de mesa, revisa la información específica y las indicaciones de la ONPE.

Evita enlaces falsos y confirma tu información

En los días previos a una elección suelen circular enlaces, capturas y publicaciones no oficiales en redes sociales. Para proteger tus datos personales y asegurarte de recibir información válida, evita registrar tu DNI en sitios desconocidos, formularios compartidos por terceros o páginas con dominios que no pertenezcan a entidades electorales.

La recomendación es clara: utiliza el portal de la ONPE y contrasta cualquier duda con los canales institucionales de la entidad. La ONPE es el organismo encargado de organizar y ejecutar el proceso electoral; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) administra, entre otras funciones, la justicia electoral y la información oficial del proceso.

Consulta hoy mismo tu local de votación. Tener claros el lugar, la dirección y la mesa asignada te ayudará a llegar preparado el domingo 4 de octubre y ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.