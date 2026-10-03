El caso de Christa Pike reavivó la discusión sobre el uso de la inyección letal en Estados Unidos. La mujer, sentenciada a muerte por el asesinato de una estudiante universitaria en Tennessee en 1995, debía ser ejecutada el 30 de septiembre de 2026. Sin embargo, el procedimiento no logró causarle la muerte y sobrevivió. No es un hecho aislado: otros reclusos condenados a la pena capital han visto suspendidos sus intentos de ejecución, en gran medida por problemas para establecer las vías intravenosas necesarias para suministrar los medicamentos. ¿Quiénes son y qué pasó en cada uno de esos casos? A continuación, te lo contamos.

FALLOS EN EJECUCIONES POR INYECCIÓN LETAL: LOS OTROS CASOS QUE PRECEDIERON AL DE CHRISTA PIKE

1. TONY CARRUTHERS (TENNESSEE, 2026)

La ejecución de Tony Carruthers estaba programada para el 21 de mayo de 2026 en la Riverbend Maximum Security Institution. Aunque el personal médico consiguió establecer una vía intravenosa primaria, cuando buscaron la segunda vía de respaldo –según el protocolo– no lograron encontrarla, por lo que se buscó establecer una vía central, pero este tampoco tuvo éxito. Su muerte fue aplazada un año.

Carruthers fue condenado a muerte por su participación en el secuestro y asesinato de Marcellos Anderson, su madre Delois Anderson y Frederick Tucker, ocurridos en Tennessee en 1994. Su sentencia llegó en 1996.

2. THOMAS EUGENE CREECH (IDAHO, 2024)

La ejecución de Thomas Eugene Creech fue programada inicialmente para el 28 de febrero de 2024 en Idaho, mediante inyección letal. Sin embargo, el procedimiento se suspendió después de que el equipo médico no lograra establecer una vía intravenosa tras cerca de una hora de intentos. Posteriormente se fijó una nueva fecha para el 13 de noviembre de 2024, pero fue aplazada por desafíos legales al protocolo de ejecución. Sigue con vida en el corredor de la muerte.

Thomas Creech recibió la pena de muerte en 1983, dos años después de matar a golpes a su compañero de prisión, David Dale Jensen, quien tenía una discapacidad y cumplía una pena por robo de automóvil, mientras ambos estaban recluidos en la Penitenciaría Estatal de Idaho. Creech ya cumplía cadena perpetua por homicidios anteriores cuando ocurrió ese crimen.

Esta imagen del 8 de abril de 2002, muestra a Thomas Creech, recluso condenado a muerte. Lleva casi 50 años en el corredor de la muerte por haber matado a otro recluso (Foto: Departamento Correccional de Idaho / AFP)

3. KENNETH SMITH (ALABAMA, 2022)

La ejecución de Kenneth Smith fue programada mediante inyección letal el 17 de noviembre de 2022, en Alabama, pero se suspendió porque el equipo no logró colocar las vías intravenosas antes de que venciera la orden de ejecución. Finalmente fue ejecutado con hipoxia por nitrógeno el 25 de enero de 2024.

Smith recibió la pena de muerte por asesinar por encargo de Elizabeth Dorlene Sennett en Alabama en 1988. Según el caso, este sujeto y John Forrest Parker fueron contratados por el esposo de la víctima, el predicador Charles Sennett, y la mataron a puñaladas. Pese a que en el nuevo juicio de 1996, el jurado recomendó cadena perpetua sin libertad condicional, el juez le impuso la pena capital.

4. STEPHEN BARBEE (TEXAS, 2022)

La ejecución de Stephen Barbee fue programada para el 16 de noviembre de 2022 en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas. Aunque el procedimiento se prolongó por 35 minutos debido a dificultades para encontrar una vena debido a sus discapacidades físicas, recibió una inyección letal y fue declarado muerto a las 7:35 p.m.

Barbee fue condenado a la pena capital por los asesinatos, en febrero de 2005, de su exnovia embarazada, Lisa Underwood, de 34 años, y de Jayden, el hijo de ella, de 7 años, a quienes asfixió y enterró en una tumba poco profunda. Los fiscales afirmaron que buscaba evitar que su esposa descubriera el embarazo de Underwood.

Esta fotografía muestra la ficha policial de Stephen Barbee, un recluso condenado a muerte en Texas por asesinar a su exnovia, que estaba embarazada, y al hijo de esta (Foto: Departamento de Justicia Penal de Texas / AFP)

5. MURRAY HOOPER (ARIZONA, 2022)

La ejecución de Murray Hooper fue programada para el 16 de noviembre de 2022 en Arizona. Como no eligió entre los dos métodos disponibles: cámara de gas o inyección letal, se le aplicó este último, al ser el método predeterminado del estado. El equipo de ejecución médica del centro penitenciario de Florence tuvo dificultades para insertar las agujas y fallaron repetidamente al intentar canalizar venas viables en ambos brazos. La solución fue realizar un procedimiento más invasivo, insertando finalmente un catéter en la vena femoral, ubicada en la zona de la ingle. Murió ese mismo día.

Hooper recibió la pena de muerte por los asesinatos de William “Pat” Redmond y Helen Phelps, ocurridos en Phoenix el 31 de diciembre de 1980. Él y otros dos hombres irrumpieron en la vivienda de las víctimas, las ataron y amordazaron y les dispararon en la cabeza.

6. ALAN EUGENE MILLER (ALABAMA, 2022)

La ejecución de Alan Eugene Miller fue programada para el 22 de septiembre de 2022 en Alabama. El procedimiento fue suspendido tras unos 90 minutos de intentos fallidos para encontrar una vena adecuada y antes de administrar los fármacos. Finalmente, fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno el 26 de septiembre de 2024.

Miller recibió la condena a muerte por asesinar a Lee Holdbrooks, Christopher Scott Yancy y Terry Jarvis en una serie de tiroteos en sus lugares de trabajo en 1999, en la zona de Pelham, Alabama.

Alan Eugene Miller, de 59 años, fue condenado por matar a tiros a tres compañeros de trabajo en Pelham, Alabama, en 1999 (Foto: Departamento Correccional de Alabama / AFP)

7. DOYLE LEE HAMM (ALABAMA, 2018)

La ejecución de Doyle Lee Hamm fue programada para el 22 de febrero de 2018 en Alabama, mediante inyección letal. El estado intentó ejecutarlo esa noche, pero suspendió el procedimiento cuando el personal no logró establecer una vía intravenosa adecuada antes de que venciera la orden de ejecución tras dos horas y media de intentos. Él padecía cáncer linfático y tenía venas deterioradas. Murió en prisión en noviembre de 2021 a causa de su cáncer.

Hamm recibió la pena de muerte por el asesinato de Patrick Cunningham, empleado nocturno del Anderson’s Motel en Cullman, a quien disparó en la cabeza durante un robo al establecimiento en enero de 1987. Fue condenado por homicidio capital ese mismo año.

8. ALVA CAMPBELL (OHIO, 2017)

La ejecución de Alva Campbell fue programada para el 15 de noviembre de 2017 en Ohio, mediante inyección letal. El procedimiento se suspendió tras varios intentos fallidos de encontrar una vena viable para administrar los fármacos; posteriormente se fijó una nueva fecha para el 5 de junio de 2019, pero Campbell murió en prisión en marzo de 2018.

Campbell recibió la condena a muerte por el secuestro y asesinato de Charles Dials, de 18 años, en 1997. Según el caso, él escapó durante un traslado judicial, tomó como rehén a Dials y lo mató de dos disparos en la cabeza tras mantenerlo retenido durante horas.

9. ROMELL BROOM (OHIO, 2009)

La ejecución de Romell Broom fue programada para el 15 de septiembre de 2009 en la Prisión Correccional del Sur, en Lucasville, Ohio, mediante inyección letal. El intento fue suspendido después de más de dos horas y 18 punciones, ya que el equipo no logró establecer una vía intravenosa para administrar los medicamentos. Pese a que más adelante se fijaron nuevas fechas, murió en prisión en diciembre de 2020.

Broom recibió la pena de muerte por la violación, el secuestro y el asesinato de Tryna Middleton, una adolescente de 14 años, ocurrido en Cleveland en 1984.Fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 1985.