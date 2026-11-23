El oro llegó a avanzar un 3.6%, hasta cerca de US$ 3,660 la onza, después de caer casi un 9% la semana pasada a su nivel más bajo en más de un año. El cobre, que ha cotizado en gran medida en línea con las apuestas por el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial, también registró un fuerte avance tras el anuncio de Nvidia.

El oro ha caído alrededor de un tercio desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero, ya que los mayores costos de la energía alimentaron la inflación y llevaron a los bancos centrales a elevar las tasas. El metal cayó por debajo de US$ 4,000 este mes, mientras el desplome de las acciones tecnológicas llevó a los operadores a liquidar posiciones para cubrir pérdidas en otros activos. Ese umbral se consideraba previamente un nivel de soporte para el metal.

LEA TAMBIÉN: Oro va a su peor semana desde marzo por temor a alzas de la Fed

Gran parte de las recientes ventas del oro parece haberse concentrado en los futuros, escribió Joni Teves , de UBS Group AG, en una nota. En cambio, las tenencias de fondos cotizados en bolsa se han mantenido “notablemente estables”, señaló.

En China, ya han surgido señales de compras minoristas aprovechando la caída. Las tiendas del mercado de Shuibei, en Shenzhen, epicentro del comercio minorista de oro del país, estaban repletas de personas que buscaban comprar joyas, según Song Jiangzhen , investigador de Guangzhou Southern Gold Market Academy. El interés está “impulsado principalmente por inversionistas minoristas que consideran que el nivel actual es el piso”, dijo.

Oro y cobre suben tras anuncio de Nvidia

Aun así, los inversionistas esperan que la política monetaria siga siendo restrictiva durante los próximos meses, mientras varios funcionarios de la Fed han expresado su respaldo a tasas más altas para combatir una inflación persistente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la Fed corre el riesgo de poner en peligro la economía de EE.UU. si endurece excesivamente la política monetaria en respuesta a los últimos datos de inflación. Su intento previo por contener los elevados costos de endeudamiento a largo plazo hizo caer los rendimientos en agosto.

Los operadores estarán atentos a la publicación a mitad de semana del índice de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de precios preferido de la Fed, en busca de nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria. Luego se conocerán las solicitudes de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas nuevas antes del feriado de Acción de Gracias del jueves. Cualquier sorpresa al alza reforzaría los argumentos a favor de más aumentos de tasas e impulsaría al dólar, lo que ejercería presión adicional sobre el oro.

El oro spot subía un 3.5%, a US$ 3,660.63, a las 2:13 p.m. en Londres. La plata avanzaba un 5.6%, a US$ 42.46 la onza, después de desplomarse casi un 16% la semana pasada. El platino y el paladio también ganaban. El índice Bloomberg Dollar Spot registraba un ligero avance después de subir un 0.6% la semana pasada.