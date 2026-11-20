Si bien la presencia del multimillonario en Chuquicamata a comienzos de noviembre tuvo escasa exposición pública, puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles de la política chilena: quién debe controlar las vastas reservas de cobre del Estado, mientras la caída de la producción mantiene a la economía en recesión.

Aunque no hay evidencia pública de que Gates estuviera negociando una inversión, pocos días después de que se conociera su visita, legisladores de oposición solicitaron formalmente a Codelco que informara cómo se autorizó el recorrido, quiénes participaron, si se firmaron acuerdos de confidencialidad y si se discutieron inversiones, alianzas o la búsqueda de socios del sector privado.

Codelco aún no ha respondido. Tampoco hubo respuesta inmediata a solicitudes de comentarios enviadas a la firma de capital de riesgo de Gates y a su fundación.

Los vínculos de Gates con la industria minera a través de la firma de inversión Breakthrough Energy Ventures, sumados a las crecientes señales de que el gobierno promercado del presidente José Antonio Kast quiere incorporar capital privado a Codelco, bastaron para alimentar las sospechas de que la visita podría haber tenido otros propósitos.

“Nos preocupa resguardar el patrimonio público y conocer en qué condiciones se realizó esta visita”, dijo la diputada opositora Valentina Cáceres en un mensaje. “Codelco pertenece a todos los chilenos y chilenas, y corresponde saber quién autorizó el recorrido, quiénes participaron y qué temas se abordaron”.

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El cofundador de Microsoft Corp. llegó en medio de un debate sobre la participación de capital privado en Codelco. En la izquierda, muchos ven ecos de las amplias privatizaciones realizadas durante la dictadura de Augusto Pinochet y advierten sobre una erosión del control estatal de los activos de cobre nacionalizados en 1971; algunos sectores de la derecha sostienen que las dificultades de la empresa estatal refuerzan los argumentos a favor de una mayor participación privada.

El debate se intensificó la semana pasada cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó abierta la posibilidad de que inversionistas privados puedan eventualmente adquirir una participación minoritaria en Codelco, aunque recalcó que este no es el momento.

Días después, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que el país estaba evaluando modificar la ley para permitir que empresas privadas participen en algunos yacimientos de Codelco o se asocien con la compañía en infraestructura e instalaciones de procesamiento.

Un camión transporta minerales dentro de la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata, de Codelco, cerca de Calama, Chile, el jueves 2 de agosto de 2018. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg

La secuencia ayuda a explicar cómo una visita aparentemente rutinaria a una mina adquirió una fuerte carga política. El Partido Socialista, sindicatos y legisladores de oposición acusan a la administración de Kast de exagerar los problemas de Codelco para debilitar la confianza pública y preparar el terreno para ventas de activos o una mayor participación privada, acusaciones que el gobierno y la dirección de la compañía rechazan.

La Federación de Trabajadores del Cobre ha advertido contra “privatizar la empresa por partes”.

Pero algunos sectores de la derecha sostienen que años de caída de la producción, deuda récord, retrasos en proyectos y, más recientemente, un escándalo por sobreestimación de producción ha reforzado los argumentos a favor de una mayor participación del sector privado y una disciplina financiera más estricta. Funcionarios del gobierno han planteado vender activos no esenciales y ampliar las alianzas con mineras privadas, al tiempo que insisten en que Codelco seguirá siendo propiedad del Estado.

El consultor minero Juan Ignacio Guzmán advierte contra interpretar en exceso las señales políticas y describe las repercusiones de la visita de Gates solo como “un voladero de luces”.

“Hay voces de privatización en el ambiente, pero no en el gobierno ni en la administración actual”, señaló Guzmán.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, ha intentado establecer una distinción similar. Ha negado reiteradamente que exista un plan para privatizar la compañía, al tiempo que sostiene que las alianzas con empresas privadas son esenciales para desarrollar los enormes recursos minerales de Codelco y recuperar la producción dadas sus restricciones financieras.

La visita de Gates podría terminar siendo simplemente un recorrido privado. Pero la reacción muestra cómo cada nuevo acontecimiento en torno a Codelco está siendo interpretado a través de un debate mucho más antiguo en Chile sobre quién debe controlar el cobre del país.