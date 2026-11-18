Los metales industriales sufrieron una ola de ventas en la LME y la Bolsa de Futuros de Shanghái, arrastrando al cobre un 5% en Londres hasta US$ 12,563.50, su nivel más bajo desde el 9 de abril. El estaño —otro insumo clave para la industria de la inteligencia artificial— llegó a perder un 8.2%.

Los movimientos se produjeron después de que Stan Druckenmiller, uno de los más destacados defensores de la apuesta por el cobre vinculada a la IA, dijera el martes por la noche que se había vuelto bajista sobre el metal, sumándose a las crecientes preocupaciones sobre la trayectoria del crecimiento del sector de inteligencia artificial. El desplome se suma a una semana de extrema volatilidad en los mercados de metales, después de históricos squeezes en el cobre y el aluminio, impulsados por fuertes caídas en el volumen de inventarios físicos que respaldan la negociación de futuros en Londres y Shanghái.

Las condiciones de escasez en el mercado suelen ser una señal alcista y un elemento disuasorio para los inversionistas bajistas, que pueden sufrir fuertes pérdidas cuando los precios al contado se disparan por encima de los futuros. Pero, en una dinámica poco habitual, el ánimo de los inversionistas se ha deteriorado drásticamente esta semana incluso mientras se reduce la oferta disponible al contado.

El cobre ya había perdido más del 10% desde su máximo antes de la ola de ventas del miércoles, mientras los inversionistas reducían de manera sostenida sus posiciones alcistas desde niveles récord durante los últimos dos meses, a medida que el repunte de las acciones de IA encontraba turbulencias. Al mismo tiempo, ha aumentado el escepticismo de los inversionistas sobre si la administración Trump seguirá adelante con aranceles al cobre refinado, debilitando otro de los argumentos alcistas para el metal rojo.

El cobre se desploma en la LME a medida que los inversores recortan sus apuestas alcistas | El optimismo en torno a la IA contribuyó a elevar el posicionamiento alcista de los inversores a niveles récord

La perspectiva de aranceles llevó a los operadores a enviar enormes volúmenes de cobre a Estados Unidos, reduciendo la oferta en otros mercados. Analistas de Natixis han advertido que esos flujos, junto con una avalancha de inversiones vinculadas a la IA, han creado una burbuja en el mercado del cobre en momentos en que la demanda, por lo demás, sigue siendo débil.

Pese al sólido crecimiento mundial, la relación habitualmente estrecha entre la actividad industrial y los indicadores subyacentes de demanda se ha roto, dijo Nicholas Snowdon , jefe de investigación de metales y minería de Mercuria Energy Group, durante una conferencia del sector en Shanghái el miércoles.

“La demanda de cobre hoy se parece más a un entorno recesivo que a uno de crecimiento”, señaló Snowdon . “Muchas de las grandes perspectivas sobre el cobre ofrecen una visión muy positiva de dónde está hoy la demanda; la realidad es marcadamente distinta”.

Un fuerte aumento de los precios del cobre en China esta semana también ha sacudido la expectativa generalizada de que los inventarios de cobre permanecerían varados en Estados Unidos a menos que se descartaran explícitamente los aranceles. La disputa por el metal al contado en Shanghái ha creado las condiciones comerciales para que los operadores alivien la escasez con cargamentos procedentes de Estados Unidos.

Aun así, los inventarios de cobre en China siguen en niveles críticamente bajos, y apostar contra los precios conllevará riesgos para los inversionistas, particularmente para aquellos en China que mantienen posiciones cortas y tendrían que entregar metal si las conservan hasta el vencimiento. El extremo backwardation en la Bolsa de Futuros de Shanghái —donde los precios al contado cotizaron a comienzos de esta semana al equivalente de más de US$ 2,000 por tonelada por encima de los futuros a un mes— refleja los enormes costos que podrían enfrentar los inversionistas bajistas si necesitan recomprar sus posiciones.

La dinámica no se limita al cobre: un destacado squeeze en el aluminio sigue repercutiendo en los mercados físicos mientras caen los precios de los futuros. El estaño —que este año había subido incluso más que el cobre impulsado por la apuesta por la IA— también sigue en un marcado backwardation, incluso después de caer un 30% desde el máximo alcanzado en enero.