Buena parte del crecimiento del Perú descansa en el cobre. (Fuente: iStock)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El alborozo con que recibieron los mercados el aplastante triunfo de los demócratas en las elecciones de medio mandato en EE.UU. que les permitirá dominar las cámaras de representantes y senadores en el Congreso, cedió paso al nerviosismo entre los inversionistas, ¿por qué?

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