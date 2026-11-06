Wall Street dio el miércoles los parabienes a la nueva conformación del Parlamento estadounidense, con alzas de entre 1.4% y 3% en sus principales índices. Pero ayer el ánimo en la principal bolsa del mundo cambió rotundamente, porque los bancos de inversión y casas de corretaje se enfocaron en un hecho que, aunque opacado por las celebraciones, no pasó inadvertido tras el resultado electoral: el triunfo demócrata se basó en una campaña que incluyó, entre otras propuestas, su intención de aplacar las fuertes inversiones en centros de datos de la inteligencia artificial (IA).

El desarrollo de la IA fue apuntalado por el Gobierno de Donald Trump, con facilidades como la aceleración de los permisos federales, uso de terrenos y recursos estatales, desregulación y eliminación de trabas burocráticas para esas enormes inversiones. Pïmco estima que en los próximos cinco años las inversiones en esa tecnología superarán los US$ 10 billones.

Cónclave

Los centros de datos son fundamentales para el desarrollo de la IA pues brindan el soporte informático para los sistemas ligados a esa tecnología. A finales de septiembre, el mandatario sostuvo un cónclave crucial con los líderes de las mayores empresas tecnológicas de EE.UU., en el que se establecieron candados para que los modelos de IA no actúen sin permiso ni perjudiquen a otros sistemas. En la cita, asimismo, el republicano reafirmó su apoyo a la construcción de esa infraestructura neurálgica.

No obstante, la severa derrota de los rojos en las midterm a manos de la oposición azul puede ensombrecer ese futuro halagüeño que vislumbraban las firmas ligadas a la IA. Esos “cisnes negros” se plasmaron ayer en los mercados que mostraron una faz radicalmente distinta a la del miércoles.

Los índices de la bolsa de Nueva York retrocedieron de modo abrupto. El Dow Jones cayó 3.4%, el S&P 500, 4.4%, y el Nasdaq (de empresas tecnológicas) se llevó la peor parte con una merma de 5.5%, la más profunda desde que Trump, en abril del 2025, anunció aranceles contra sus propios socios comerciales.

Ese varapalo tiene asidero pues la reconfiguración del Congreso estadounidense a raíz de las ‘midterm’, ha colocado a los representantes demócratas como ganadores justamente en los estados con mayor número de centros de datos, o con potencial para construir más de estos. Figuran así Texas, Virginia, California, Illinois, Georgia y Ohio, entre otros.

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El desarrollo de la IA fue apuntalado por el Gobierno de Donald Trump. (Imagen generada con IA / Gemini)

Ventas

Por eso, acciones de connotadas empresas de semiconductores y chips –abastecedores de los centros de datos– sucumbieron ayer, como Nvidia (-9.3%), AMD (-17%), Intel (-10.3%), Micron (-17.5%) y Marvell (-16.4%).

Los temores a que la IA y el desarrollo de su infraestructura, bajo el dominio demócrata del Congreso, se desaceleren o paralicen se trasladaron ayer a un mercado estrechamente ligado a esa tecnología y en el que descansa buena parte del crecimiento del Perú: el cobre.

El metal rojo descendió ayer 3.4% a US$ 6.21 la libra, su menor nivel de los últimos cuatro meses.

Por la incertidumbre en torno al futuro de los centros datos, se ha visto un sell off –ola de ventas– de acciones tecnológicas, con el índice de ETF de semiconductores a la baja en 11%, refirió a Gestión Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

El descenso del precio del cobre arrastró a la Bolsa de Lima, cuyo Índice General bajó 2%, pero acciones como las de Southern Copper incluso cedieron 5.7%, lo que contagió a Credicorp (-2.8%).

El ETF o fondo cotizado compuesto por las principales cupríferas mundiales decayó 6%, detalló Contreras, quien explicó que el revés del cobre obedece a las previsiones de menor demanda del metal, si en EE.UU. se deja de facilitar las inversiones en centros de datos de IA.

“Si se restringe la construcción de estos centros, puede bajar aún más el precio del cobre. La demanda por el metal no va a ser tan alta como se esperaba y, por tanto, su precio no subirá a los niveles que se habían internalizado”, dijo.

El metal rojo descendió ayer 3.4% a US$ 6.21 la libra, su menor nivel de los últimos cuatro meses. (Fuente: iStock)

Marco regulatorio

A corto plazo anticipó volatilidad en torno al commodity, mientras que los inversionistas cavilan si la amenaza sobre la infraestructura clave de la IA puede materializarse, añadió.

En el plano sectorial, los inversionistas seguirán atentos a la evolución del marco regulatorio para la IA y los centros de datos, sostuvo Credicorp Capital.

“El nuevo equilibrio político podría traducirse en una mayor presión regulatoria sobre estas industrias, particularmente en estados como Texas y Georgia, que concentran una parte importante de las inversiones vinculadas a este sector. En ese contexto, los mercados seguirán atentos no solo a la evolución de la actividad económica estadounidense, sino también a las implicancias que el nuevo equilibrio político pueda tener sobre la política fiscal y sobre sectores estrechamente vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial”, señaló.

Para Javier Gamboa, vicepresidente de estrategia y gestión de portafolios de Rímac Seguros y Reaseguros, la recomposición del Congreso de EE.UU., de llegar a incidir en la evolución de la infraestructura de la IA, afectaría, a mediano plazo, el precio del cobre.

Mercado

El índice de acciones tecnológicas en EE.UU. retrocedió 5.5% pues se teme que mayoría demócrata en el Congreso estadounidense detenga desarrollo de inversiones en IA, promovido por Donald Trump. Si se materializa riesgo, precio del cobre bajaría más.

Mercado se alista para una desaceleración

Tras la elección de mitad del mandato en EE.UU., que asestó un golpe a los pilares de la agenda económica del presidente Donald Trump, el mercado se posiciona para una desaceleración en el desarrollo de la IA. Así, los inversionistas están trasladándose a otros sectores del mercado, y por eso se observó ayer una fuerte caída en el sector tecnológico, especialmente en las empresas de semiconductores, sostuvo César Huiman, analista senior de research de Renta4 SAB Perú

El analista consideró que esa situación podría ser temporal. Asimismo, refirió que dos tecnológicas, Tesla y SpaceX de Elon Musk, bajaron fuertemente porque una elección de los demócratas representa un revés para el magnate que apoyó con financiamiento durante la reciente campaña al partido republicano, por ejemplo, en Texas, estado donde finalmente se eligió a una gobernadora y a un senador demócrata.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.