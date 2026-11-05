El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (MANDEL NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (MANDEL NGAN / AFP)
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Redacción Gestión
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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este miércoles que las deportaciones de migrantes continuarán, un día después de la contundente derrota electoral del Partido Republicano, que sufrió importantes retrocesos en unos comicios marcados por el descontento con la gestión del presidente Donald Trump.

Los resultados electorales reflejaron un retroceso republicano en buena parte del país, con avances demócratas incluso en territorios tradicionalmente conservadores.

Según análisis de medios locales, los republicanos perdieron terreno en el 99% de unos 2,200 condados contabilizados respecto a los resultados de Trump en las presidenciales de 2024, con retrocesos especialmente pronunciados en condados de mayoría hispana.

Deportaciones récord en Estados Unidos. Lo que nadie te explica sobre la fragilidad de tu visa de trabajo o petición de asilo (Foto: ICE / Flickr)
Deportaciones récord en Estados Unidos. Lo que nadie te explica sobre la fragilidad de tu visa de trabajo o petición de asilo (Foto: ICE / Flickr)

Alrededor de 980,000 deportaciones

Entre quienes consideraron prioritaria la política migratoria, el 44% prefería la gestión republicana frente al 41% que se inclinaba por los demócratas.

Entre los votantes latinos, el rechazo a las deportaciones era más pronunciado. Una encuesta del Pew Research Center publicada en octubre encontró que el 62% consideraba que el Gobierno estaba expulsando a demasiados inmigrantes en situación irregular.

En cuanto a las cifras, el Instituto de Política Migratoria (MPI) calculó que las autoridades migratorias estadounidenses habían realizado unas 980,000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Con información de EFE

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