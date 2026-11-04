El cierre de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos suele marcar el inicio de la carrera hacia las presidenciales. Con Donald Trump impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato, tanto republicanos como demócratas comienzan a perfilar a sus posibles candidatos para 2028.

El panorama quedó además marcado por los resultados de las elecciones del martes, en las que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso. En ambos partidos, la sucesión de Trump empieza a generar nombres y movimientos de cara a la próxima contienda por la Casa Blanca.

Las principales opciones republicanas

JD Vance, vicepresidente

El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse.

Vance está estrechamente vinculado al movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos grande otra vez”) y ha tratado de marcar un perfil propio al distanciarse de la guerra de Irán, muy impopular entre las bases del partido.

Marco Rubio, secretario de Estado

El secretario de Estado, Marco Rubio, primer latino en ocupar el cargo y durante años figura prominente del ala tradicional del partido republicano, disputó a Trump la candidatura presidencial en 2016, pero después se sumó al movimiento trumpista.

Marco Rubio, secretario de Estado, ha sido nombrado por el propio Trump como su sucesor. Foto: EFE.

Rubio ha ganado popularidad desde que asumió la Secretaría de Estado, desde donde encabeza las negociaciones para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y presiona para lograr un cambio de régimen en Cuba. Ha sido mencionado por el propio Trump como posible sucesor.

Alternativas demócratas para la Casa Blanca

Kamala Harris, exvicepresidenta

A pesar de su derrota en las presidenciales de 2024 frente a Trump, la exvicepresidenta Kamala Harris, primera mujer en ocupar ese cargo, podría intentar de nuevo hacerse con la nominación demócrata a las presidenciales, una candidatura que en 2024 heredó de forma precipitada.

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En julio de 2024, el entonces presidente, Joe Biden (2021-2025), anunció en plena campaña que renunciaba a ser el candidato de su partido, una candidatura que recayó en Harris, quien tuvo solo tres meses para hacer campaña.

Jon Ossoff, senador por Georgia

El perfil presidenciable de Jon Ossoff, senador por Georgia, aumentó después de las elecciones legislativas de este martes en las que logró su reelección por casi 20 puntos en este estado bisagra donde Trump ganó en 2024.

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Ossoff se convirtió en 2021, con 33 años, en el senador más joven desde Joe Biden en 1973, al ganar un escaño que hasta entonces estaba en manos de los republicanos.

Jon Ossoff y Alexandria Ocasio-Cortez ganan protagonismo dentro del Partido Demócrata y aparecen entre las figuras que podrían proyectarse hacia la carrera presidencial de 2028. Foto: EFE.

Gavin Newsom, gobernador de California

Desde hace más tiempo es una opción para los demócratas el gobernador saliente de California, Gavin Newsom, quien dejará el cargo enero tras dos mandatos al frente del principal bastión demócrata del país.

Con una presencia intensa en redes sociales, Newsom mantiene un estilo combativo frente a Trump y los republicanos. Sin embargo, en una entrevista reciente descartó postularse para la Casa Blanca si Kamala Harris decide hacerlo.

Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York

El perfil más progresista que suena para la nominación demócrata es la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien revalidó su asiento en la Cámara de Representantes este martes y es miembro de la corriente socialista demócrata.

Alexandria Ocasio-Cortez y Jon Ossoff ganan protagonismo dentro del Partido Demócrata y aparecen entre las figuras que podrían proyectarse hacia la carrera presidencial de 2028. Foto: EFE.

Ocasio-Cortez, muy cercana al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo en septiembre que valoraría su decisión tras estas elecciones legislativas, unos comicios que dieron la victoria a su apuesta personal al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia del país.

Con información de EFE.