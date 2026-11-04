El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
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Redacción Gestión
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La arrolladora victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este martes ha desatado una oleada de memes en las redes sociales para celebrar la derrota del presidente, Donald Trump, y proclamar que “¡Vuelve lo woke!“, término usado por la derecha para despreciar a los progresistas.

Una de las bromas más repetidas en X consiste en insinuar que, tras las elecciones, será obligatorio indicar los pronombres personales en los correos electrónicos, una práctica asociada al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y no binarias, y que la Administración de Trump prohibió a los trabajadores públicos.

Otras publicaciones parodian una de las críticas habituales de Trump, quien firmó una orden ejecutiva para mantener a “los hombres fuera de los deportes femeninos”, en referencia a la participación de mujeres trans en esas categorías.

Edificio del Capitolio en los Estados Unidos. (Foto: EFE)
Edificio del Capitolio en los Estados Unidos. (Foto: EFE)

Bromas tras la derrota republicana

También abundan las bromas que presentan el aborto como una práctica que se extenderá masivamente por el país: “¿Debería transicionar primero o interrumpir mi embarazo? No lo sé, estoy tan emocionado que no sé por dónde empezar”.

“Ya realicé mi tercer aborto en el día de hoy después de votar azul. Ahora me voy a casa con mi poliamor interracial de inmigrantes”, señala otra publicación.

Otra cuenta de X dice que llegó el momento del «¡pelo azul para todos!», una característica que se vincula a personas de la comunidad LGBT y que se multiplicó en este tipo de mensajes festivos.

En los espacios progresistas de las redes predomina un ambiente de celebración y de burla hacia los dirigentes republicanos que durante la campaña atribuyeron reiteradamente posturas extremistas a los demócratas.

Con información de EFE

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