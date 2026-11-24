La Copa América, el torneo más importante a nivel de selecciones nacionales organizado por la Conmebol, se jugará en Estados Unidos en su edición del 2028.

El anuncio lo realizó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), lo que significa que el certamen más antiguo del mundo se disputará por tercera vez en el gigante norteamericano.

Cabe añadir que en 2016 y 2024 se realizaron sendas ediciones de la Copa América en Estados Unidos.

“La 49 edición de la Copa América se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con 16 selecciones nacionales, las diez de Sudamérica y seis de la Concacaf”, indicaron desde Conmebol.

Argentina, el país más campeón de la Copa América. Foto: AFP

Además, resaltaron que las selecciones de Concacaf que participarán en este torneo accederán por su mérito deportivo, mediante la Copa Oro 2027 —que se desarrollará del 17 de junio al 11 de julio—.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, indicó que se trata de un hito que enlaza a ambas confederaciones.

“En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra alianza histórica con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, dijo.

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Es menester resaltar que la Copa América se juega desde 1916, y el país más ganador es Argentina, con 16 títulos.

Con información de EFE.