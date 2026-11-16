Philippe Diallo es el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.
Philippe Diallo es el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.
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Redacción Gestión
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El Comité Ejecutivo de la UEFA designó este lunes a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), como candidato a la presidencia de la FIFA frente al actual mandatario Gianni Infantino en las elecciones del 18 de marzo de 2027 en Rabat.

El plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA termina el miércoles a medianoche (23h00 GMT).

“En una reunión celebrada hoy y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA, asegurándole por unanimidad su pleno apoyo”, indicó la instancia europea en un comunicado.

añadió.

FIFA. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
FIFA. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

La UEFA estaba en busca de un candidato creíble para enfrentarse al dirigente italo-suizo, en el cargo 2016, y se ha mantenido a la vanguardia desde la oposición de Infantino desde que se reveló el proyecto, finalmente abortado, de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, bautizada Fifa Forward Entreprise (FFE).

Según varios medios, también se había barajado el nombre del legendario entrenador del Arsenal Arsène Wenger para desafiar a Gianni Infantino, pero este terminó declinando la propuesta.

- Una apuesta complicada -

La posibilidad de que Diallo alcance la presidencia se antoja, no obstante, muy complicada.

Fuertemente debilitado tras la revelación del proyecto FFE, Infantino ha obtenido desde entonces el apoyo de la Confederación Asiática, que en un momento se había alineado con la UEFA en su oposición al presidente de la FIFA.

Infantino cuenta igualmente con el respaldo de la Confederación Sudamericana (Conmebol) y de la Confederación Africana (CAF).

Primero máximo responsable interino de la instancia, fue elegido presidente en junio de 2023 antes de ser confirmado en diciembre de 2024 para un mandato de cuatro años.

Antes de su elección, fue en particular el máximo responsable del sindicato de clubes profesionales franceses y miembro del consejo de administración de la Liga de Fútbol Profesional.

Con información de AFP

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