La autoridad municipal explicó que el Callao ya cuenta con un Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) al 2040, aprobado mediante Ordenanza 018-2025 y expuesto ante el empresariado del Callao y Lima. Para elaborarlo, se contrató al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de Lima, a fin de que el plan vaya en correlación con el de Lima en una nueva visión.

“Nosotros tenemos que ver el Callao ya no como la ciudad puerto, sino como la ciudad nodal del Perú”, comentó a Gestión.

En ese sentido, explicó que la ciudad nodal es la ciudad puerto-aeropuerto, la única en toda Sudamérica donde el aeropuerto está a menos de tres kilómetros del puerto, y que vive junto a la capital del Perú. Dicho instrumento técnico normativo de planificación y gestión de desarrollo urbano sostenible da una visión panorámica para el uso de suelos, lineamientos, propuestas y diagnósticos de ordenamiento territorial y urbanístico al 2040.

Callao ya cuenta con un Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) al 2040, aprobado mediante Ordenanza 018-2025.

Con este plan aprobado, destacó que pueden avanzar con una nueva zonificación integral para el Callao. Al respecto, recordó que gestiones anteriores habían hecho cambios de uso de suelo y de zonificación sin diagnóstico real, sin opinión favorable o desfavorable del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente ni de la población.

Junto con los reglamentos y la normatividad del Decreto Supremo 012-2022 de Vivienda, que aprueba el acondicionamiento territorial y la planificación urbana del desarrollo urbano sostenible, destacó que el PDM da las herramientas para poder aprobar la zonificación integral de todo el Callao.

Entrevista de alcalde provincial del Callao, César Pérez, con Gestión. (Foto: GEC).

Zonificación integral: foco en zonas industriales y logísticas

Sobre el establecimiento de la zonificación integral del Callao, Pérez afirmó que el trabajo ya está muy avanzado y que se están haciendo todo lo posible para que se pueda aprobar este año. Por lo pronto, están esperando los informes de cada distrito y viene recibiendo las opiniones favorables de esas jurisdicciones para llevar la propuesta al Concejo Provincial para su aprobación.

Con la nueva zonificación, adelantó que vendría un ordenamiento de las zonas que hoy albergan industrias. En particular, refirió que muchas fábricas consolidadas en el Callao tienen zonificación de terreno eriazo; sin embargo, como gestión provincial buscan darles la zonificación que corresponde.

Asimismo, remarcó que los almacenes aduaneros ubicados en la avenida Néstor Gambeta, y los sectores industriales de Ventanilla y Mi Perú, en su gran mayoría, no tienen zonificación. Así, mencionó que estas zonas enfrentan problemas para viabilizar inversiones que diversifiquen los usos y siguen siendo consideradas solamente como distritos dormitorio.

“El Callao no busca ser industria pesada, sino una metrópoli”, anotó.

En Callo, muchas fábricas consolidadas tienen todavía zonificación de terreno eriazo. (Foto referencial).

Más de 20 proyectos logísticos e industriales

Por la ubicación entre el centro del Callao y Chancay, Pérez reveló que existen más de 20 proyectos logísticos e industriales en Ventanilla, en trámites y en solicitud de licencias. En detalle, precisó que son iniciativas comerciales y logísticas que apuntan a almacenes, no a industria pesada.

“Para el cuidado de la vivienda, para el cuidado del medio ambiente, no se permite industria pesada”, afirmó.

Así, cuando se otorgue la zonificación, adelantó que se otorgaría la zonificación de industria liviana u otros usos, que pueden albergar almacenaje.

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Colonial y Venezuela dejan de ser industriales: vivienda de hasta 23 pisos

Respecto al desarrollo de proyectos residenciales, Pérez señaló que las avenidas Colonial y Venezuela ya no son corredores industriales, sino que ahora son avenidas destinadas a generar vivienda social.

En las inmediaciones de esas avenidas, refirió que ya se ven edificios de 23 pisos y grandes complejos de departamentos. En ese sentido, la zonificación que van a tener es residencial de densidad alta.

De otro lado, en un cambio de zonificación posterior al proyecto en desarrollo, anticipó que buscarán hacer lo mismo en la zona sur del Callao (La Perla y Barracones del Callao), para darle zonificación residencial alta, cambiar todo el rostro urbano y comenzar a generar edificios de vivienda social de 23 pisos.

“En La Perla, se puede construir hasta los 21 pisos en el malecón, pero vamos a apoyar para que sigan creciendo. Estamos coordinando con el Ministerio de Vivienda para ver si en la costanera del Callao también se puede construir 23 pisos”, manifestó, tras recordar que ahora no existe ninguna construcción de altura en el distrito del Callao.

En la zona sur del Callao (La Perla y Barracones del Callao), proyectan zonificación residencial de densidad alta (Foto: GEC).

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Mercados con formato mixto: comercio, vivienda y galerías

Consultado por las oportunidades de inversión en la actividad comercial, Pérez afirmó que tienen acercamientos y conocen la intención de reconvertir ciertos mercados. En particular, refirió que los propietarios del mercado Santa Rosa están esperando la nueva zonificación poder emprender con nuevos usos.

“Podrían tranquilamente tener en el primer y segundo piso un centro comercial con un mercado de abastos, y unas galerías en el segundo, tercero, y tranquilamente un edificio de viviendas a partir del cuarto piso”, sostuvo.

En ese sentido, resaló que los proyectos mixtos son los que más van a beneficiar con la nueva zonificación porque van a atraer vivienda, restaurantes y nuevos vecinos. Así, reiteró que tienen conocimiento de proyectos mixtos de centros comerciales, mercados y centros deportivos en primeros niveles con vivienda arriba.

Alcalde del Callao, Cesar Pérez, afirmó que tienen acercamientos y conocen la intención de reconvertir ciertos mercados. (Foto: GEC).

EL DATO

Investigación. Sobre la investigación del Ministerio Público por presuntos favorecimientos en contrataciones estatales en la cual fue incluido, Pérez manifestó que el órgano colegiado que debía pronunciarse señaló que no hubo ninguna irregularidad en las contrataciones. “Lo único que podemos decir es que a la empresa privada de la cual yo era representante legal no salió ni un solo centavo de la municipalidad (del Callao)”, afirmó. Añadió que la investigación sigue en curso y confió en que el caso finalmente se archivará.