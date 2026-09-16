Frank Oré, jefe de Inteligencia de Producto de Colliers, destacó que el mercado de condominios de almacenes de clase A (de mayor altura e implementación tecnológica) en Lima mantiene indicadores sólidos, lo que viene despertando el interés de nuevos inversionistas. “ Los nuevos actores no solo vienen ampliando proyectos existentes, sino que también están desarrollando nuevos metros cuadrados ”, señaló.

Como muestra de este mayor interés, resaltó algunos movimientos registrados durante el primer semestre de 2026. Entre ellos, mencionó el ingreso de Fibra Prime, tras la adquisición de Parque Logístico Lima Sur (PLS); y la entrada de Bodega San Francisco (BSF) al segmento de almacenes clase A, con la expansión de su ciudad industrial Logiscity, también en el sur.

El ejecutivo recordó que esta tendencia ya había comenzado a observarse en 2025, con el ingreso de Almacenes del Norte en Ventanilla y Simétrica Almacenes en el sur. A tales apuestas, se sumó el crecimiento de Bodega San Francisco mediante la adquisición de Aldea Logística. ¿Qué está generando el interés de estos actores?

Uno de los principales factores que está atrayendo el capital es la baja disponibilidad de espacios. “En este primer semestre de 2026, el inventario de almacenes clase A cerró en 730,800 metros cuadrados (m²), con una tasa de disponibilidad de 2.9%. Es una tasa muy saludable y, si retrocedemos a periodos anteriores, se ha mantenido alrededor del 5%. Este es uno de los principales atractivos para los nuevos inversionistas”, relató.

Inventario de almacenes clase A.

A esa situación, se sumó el comportamiento de las rentas. El precio promedio cerró el semestre en US$ 7.36 por m², con una evolución moderada pese al crecimiento de la oferta. “El mercado ha venido creciendo a partir de nuevas construcciones, pero el precio se ha mantenido relativamente estable. Ha crecido, pero moderadamente. Eso también es positivo, porque no genera una gran distorsión en la oferta”, señaló.

Nueva oferta de almacenes de clase A en Lima

De cara al segundo semestre, Oré espera que continúe el ingreso de nuevos espacios de almacenes de clase A. Solo entre julio y diciembre se prevé la entrega de unos 71,000 m², luego de los aproximadamente 76,180 m² incorporados durante la primera mitad del año, de los cuales el 73% se concentró en el corredor sur (Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa), mientras que el 27% restante correspondió al corredor oeste (Callao y Ventanilla). .

“En este segundo semestre continuará con nuevas construcciones y se espera que la tasa de vacancia se mantenga en niveles muy próximos al 5%, mientras que las rentas tampoco variarían mucho y seguirían con esta tendencia creciente”, sostuvo. Las nuevas entregas de la segunda mitad del año representará un crecimiento cercano al 10% respecto al inventario registrado al cierre del primer semestre.

De esa manera, la nueva oferta acumulada del año superaría los 140,000 m2, ubicándose entre los niveles más altos de los últimos años .

El mercado de almacenes clase A cerró el primer semestre con un inventario de 730,800 m² y una disponibilidad de 2.9%. Foto: Andina.

¿Nuevos actores y zonas en el radar de la inversión?

De otro lado, Oré explicó que, aunque el sur de Lima continúa concentrando buena parte de la oferta de almacenes clase A, el crecimiento también se está extendiendo hacia los corredores este (Carretera Central, Huachipa, Vitarte y Santa Anita) y oeste . Para el segundo semestre de 2026, precisamente, esta última zona congregará la mayor parte de los nuevos metros cuadrados.

Así, de los 71,000 m² de nueva oferta previstos para el segundo semestre, la mayor cantidad se concentrará en el oeste de Lima, principalmente por ampliaciones de desarrolladores que ya tienen presencia en esta zona. “El sur y el este también continuarán incorporando nuevos espacios”, anotó.

Hacia el 2027, el mercado también podría sumar nuevos competidores, entre ellos capitales de origen regional. “A nivel regional, hay conversaciones respecto a un ingreso, pero a partir de asociación también con otras empresas”, comentó.

Entre los movimientos que ya han trascendido, refirió el caso del Grupo Centenario, que ha anunciado su ingreso al segmento y viene asociándose con una empresa con presencia en Chile, la región y Europa. También mencionó a Andino Holding, cuya inmobiliaria evalúa desarrollar este tipo de proyectos, aunque todavía no existe una decisión definitiva. “Sí se espera que haya nuevos competidores y que siga creciendo a medida que los indicadores sigan siendo saludables”, sostuvo.

El crecimiento del e-commerce viene impulsando la necesidad de espacios cercanos a la ciudad para el almacenamiento y distribución de mercancías. Foto: Andina

Demanda diversificada y nuevas construcciones: ¿qué viene?

Más allá del crecimiento de la oferta, la demanda también se viene diversificando. Al respecto, Oré explicó que los almacenes clase A ya no son utilizados únicamente por empresas de servicios o manufactura, sino también por distribuidores B2B, operadores logísticos y compañías comercializadoras. “A ello se suma el retail, que requiere espacios próximos a la ciudad para almacenar y distribuir mercancías ante el crecimiento del ecommerce necesitan presencia cerca de la ciudad para poder almacenar y distribuir su mercancía”, manifestó.

Esta diversificación de la demanda, junto con las precolocaciones de una parte importante de los nuevos proyectos, permitiría absorber el volumen de oferta que ingresará al mercado. Según Oré, incluso los proyectos que se desarrollan sin un inquilino previamente asegurado vienen encontrando demanda una vez culminados.

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“Gran parte de esta nueva oferta ya ingresa con un gran porcentaje de precolocaciones. Lo que queda disponible una vez terminadas estas nuevas construcciones es muy bajo”, relató.

El ejecutivo destacó, además, un cambio en la estrategia de los desarrolladores: algunos proyectos ya no requieren contar con un contrato firmado antes de iniciar la construcción. “Anteriormente este mercado crecía con nuevas construcciones, pero ya con un inquilino o un contrato firmado. Esto ha venido cambiando un poco: los desarrolladores siguen creciendo, pero ya construyendo a nivel especulativo, sin tener un inquilino que ocupe esos espacios”, comentó.

Como ejemplo, mencionó a Simétrica Almacenes, cuyo proyecto fue desarrollado sin clientes prefirmados y comenzó a ocuparse progresivamente una vez culminada la construcción.

Para los próximos años, Oré prevé que el mercado mantenga un ritmo elevado de incorporación de nueva oferta. “Para 2027, aproximadamente ingresarían más de 140,000 m². Es un monto muy similar a lo que se entregaría en este 2026”, estimó.

En cuanto a las rentas, el mercado mantendría una evolución más moderada. “En este segundo semestre se espera que cierre en valores muy similares a esta primera mitad del año o que varíe un poco hacia el alza”, indicó.