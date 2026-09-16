El negocio de almacenes logísticos clase A sigue ganando atractivo en Lima. Foto: Andina.
El negocio de almacenes logísticos clase A sigue ganando atractivo en Lima. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de almacenes en Lima sigue mostrando un buen desempeño en 2026, pero más allá de los metros cuadrados que ingresaron y fueron tomados durante el primer semestre, ¿cómo se está moviendo este negocio? ¿Estamos ante una nueva etapa marcada por la llegada de nuevos actores e inversionistas? Más allá del tradicional eje de Lurín, ¿hacia dónde apunta la expansión de los nuevos metros cuadrados? Conozca todos los detalles del dinamismo que experimenta este sector, en el último reporte de Colliers Perú.

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