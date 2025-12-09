En detalle, este avance de dos dígitos se reflejó en sus tres marcas. La empresa opera a través de Matusita Tigre, enfocada en el canal ferretero tradicional; Plástica, dirigida a consumidores con presupuestos más ajustados; y Tigre, orientada a soluciones técnicas de mayor escala para riego, saneamiento, minería e infraestructura.

Franchy señaló que, aunque trabajan estas tres líneas, la mayor facturación proviene de Matusita Tigre y Plástica. La primera atiende un portafolio amplio que cubre el sector predial, infraestructura y riego, mientras que Plástica concentra su oferta en el sector predial, con productos de alta calidad y precios competitivos. “Hemos crecido en todas nuestras marcas entre un 15% y un 30% este año ”, afirmó.

En términos de capex, la principal inversión del año se concentró en su planta de Lurín, que ocupa un espacio de 85,000 metros cuadrados (m2) y desde cual se abastece a cuatro países de la región. En concreto, el grupo incorporó nuevas máquinas para reforzar la atención del sector predial y fortaleció su parque fabril.

La inversión destinada a estas mejoras bordeó entre S/ 1 millón y S/ 1.5 millones .

Tras un año en el que alcanzó su meta de crecer 25% en volumen, la compañía proyecta un 2026 con nuevas inversiones, mayor presencia en regiones y la consolidación de su programa Matusita Tigre Ruge. Foto: Matusita Tigre

Lo que viene en 2026

De cara al próximo año, la empresa busca sostener un crecimiento de dos dígitos. El gerente del Grupo Tigre señaló que, tras cerrar el 2025 con un incremento de 25%, la meta para el 2026 es crecer no menos del 15% . Explicó que el mercado en general avanzará alrededor de 6%, similar a lo observado entre 2024 y 2025, pero la compañía apunta a duplicar ese ritmo.

“El mercado comprende los sectores prediales, riego e infraestructura, incluyendo saneamiento y el canal ferretero”, acotó. La mayor tracción provendrá del mercado predial, precisó, impulsado principalmente por las marcas Plástica y Matusita Tigre.

Para alcanzar ese crecimiento del 15%, la empresa viene desarrollando —desde el tercer trimestre de 2025— el programa Matusita Tigre Ruge, orientado a consolidar distribuidores a nivel nacional. Franchy mencionó que este esfuerzo se centra en regiones como La Libertad, Lambayeque, San Martín, Cusco y Arequipa, con el objetivo de fortalecer la cobertura mediante socios estratégicos, brindar capacitaciones técnicas regionales y reforzar el posicionamiento de la marca.

Añadió que Matusita Tigre, al no limitarse solo al sector predial y contar también con presencia en infraestructura, actúa como una “sombrilla” que permitirá crecer no menos del 20% en ese segmento. “(A través de este programa) no se trata necesariamente de incorporar un mayor número de distribuidores, sino de fortalecer a los actuales y mejorar la cobertura con ellos”, manifestó. No obstante, adelantó que no descartan alianzas estratégicas en zonas donde aún no tienen presencia .

Entre las regiones en las que prevén expandirse se encuentran Cusco y Junín, donde la compañía busca acercarse más al usuario, al técnico y al instalador, y dar a conocer las ventajas de su portafolio y el respaldo de sus marcas.

El Grupo Tigre proyecta duplicar el ritmo del mercado en 2026, apoyado en el mayor dinamismo del sector predial, la incorporación de nueva maquinaria en su planta de Lurín y una expansión progresiva en regiones como Cusco y Junín, adelantó Pedro Franchy, gerente general de la operación en Perú. Foto: Matusita Tigre

¿Aumentará su capacidad de producción?

¿Se viene incremento en la capacidad de producción de la planta de Lurín? Al respecto, recordó que actualmente operan al 50% de su capacidad instalada, aunque recientemente incorporaron nueva maquinaria para fortalecer el mercado que desean impulsar el 2026, como es el predial. Con esta ampliación, el uso de la capacidad subiría del 50% al 56% . De cara al 2026, detalló que están trayendo una máquina adicional para atender el segmento predial, que se sumará a las 12 extrusoras y 25 inyectoras con las que ya operan.

Recordó que la planta Lurín es un hub exportador ya que abastece a Bolivia, Ecuador, Argentina y Paraguay, y que su foco inmediato seguirá puesto en esos mercados. Destacó especialmente Ecuador, donde ven un espacio relevante para fortalecer su presencia de marca. En este país Grupo Tigre identificó oportunidades en tres frentes tales como el mercado predial, que atienden vía distribuidores; además de riego, que consideran dará un salto importante el próximo año e infraestructura.

Entre estos mercados, precisó, el de riego es el más atractivo en términos de volumen. Sobre la posibilidad de abastecer a Chile, indicó que aún no es un objetivo inmediato, pues los esfuerzos continúan centrados en los países con mayor potencial de crecimiento. No obstante, la empresa no descarta explorar Centroamérica o Estados Unidos como nuevos destinos para los productos que se fabrican en Lurín .

Al ser preguntado por el horizonte de estas posibles incursiones, señaló que podrían concretarse el próximo año , aunque insistió en que la prioridad es fortalecer su presencia en Ecuador.

Respecto al interés en Estados Unidos, explicó que responde a la opción de complementar el portafolio de la planta que Grupo Tigre ya opera en ese país con la capacidad de inyección que posee Perú. Este encadenamiento, precisó, permitiría abrir oportunidades para abastecer ese mercado directamente desde la operación peruana.

El fabricante de tubos y conexiones avanza con un plan que combina expansión comercial, reforzamiento de su planta en Lurín y la mirada puesta en Ecuador como mercado estratégico. Foto: Matusita Tigre

¿Ampliación de portafolio para 2026?

Al respecto, Franchy confirmó que la compañía viene consolidando la línea de polipropileno Fusión, lanzada este año, e indicó que para el 2026 evalúan incorporar nuevas referencias del portafolio del grupo, principalmente desde Brasil. Señaló que el proceso aún está en evaluación, aunque aseguró que la prioridad será fortalecer la línea Fusión y sumar soluciones complementarias todavía por definir.

Sobre los plazos, estimó que cualquier lanzamiento se concretaría en el segundo semestre del 2026, debido al contexto electoral. El grupo prevé mantener el ritmo de crecimiento hasta el primer trimestre, mientras que el segundo trimestre sería un periodo de expectativa, por lo que el tercer y cuarto trimestre se perfilan como los momentos más oportunos para introducir novedades.

En cuanto a la estructura productiva del Grupo Tigre, aclaró que además de la planta peruana —una de las más grandes del conglomerado y la segunda en importancia— operan 11 plantas en Brasil, además de instalaciones fabriles en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, donde cuentan con dos plantas. Desde Perú, subrayó, el objetivo es consolidarse como hub exportador.

La multinacional brasileña ingresó al mercado peruano en 2008 con la compra de Plástica y Matusita, marcas que continúan siendo estratégicas para la firma. Por ello, el foco actual está en consolidar Matusita Tigre a nivel nacional y fortalecer las marcas ya incorporadas, razón por la cual en el corto y mediano plazo no se prevén adquisiciones.