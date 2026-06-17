Tras la adquisición de Frialsa Perú, la empresa duplicó su capacidad de almacenamiento en el mercado local. Foto: Emergent Cold
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Karen Guardia Quispe
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Casi un año después de que Emergent Cold LatAm adquiriera Frialsa Perú —empresa especializada en almacenamiento y transporte de productos refrigerados y congelados que hasta entonces pertenecía a Frialsa México y al Grupo Wiese—, la multinacional latinoamericana ya tiene agenda para el 2026. ¿Cuáles son sus próximos movimientos para consolidar y ampliar su presencia logística en el mercado peruano?

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