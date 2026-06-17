Lars Reyes, gerente general de Emergent Cold LatAm en Perú, señaló a Gestión que el mercado peruano de almacenamiento de productos en temperatura controlada mantiene una tendencia de crecimiento sostenida, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo.

“Si hoy uno va a un supermercado, verá que las secciones de productos congelados y refrigerados han crecido respecto a años anteriores. El consumidor busca cada vez más estos productos porque son prácticos, permiten utilizar solo una parte del contenido cuando se necesita y contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos”, explicó.

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A reglón seguido, destacó que esta tendencia ya es evidente en mercados más desarrollados y que Perú avanza en la misma dirección. En ese sentido, recordó que la cadena de frío cumple un rol clave para garantizar la calidad de los alimentos y minimizar las pérdidas a lo largo de la cadena de suministro.

“Uno de nuestros objetivos como empresa es contribuir a reducir el desperdicio de alimentos a nivel mundial. En ese desafío, la cadena de frío juega un papel fundamental. La demanda por productos congelados y refrigerados de alta calidad está impulsando el crecimiento de esta industria año tras año”, afirmó.

Sobre el desempeño de la compañía durante el primer cuatrimestre del año, Reyes indicó que la empresa registró un crecimiento frente al mismo periodo del 2025, en línea con la expansión de sus clientes. “Nosotros vemos a nuestros clientes como socios estratégicos. Mientras sus negocios crezcan, nosotros también crecemos junto a ellos, apoyándolos para que sean cada vez más eficientes y rentables”, sostuvo.

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Si bien evitó precisar cifras de facturación, específico que cualquier comparación con el primer trimestre de 2025 debe manejarse con cuidado, dado que Frialsa Perú aún no formaba parte de Emergent Cold LatAm en ese período.

En ese contexto, la compañía destacó que, tras la adquisición de Frialsa, logró duplicar su capacidad operativa en Perú y viene registrando un crecimiento promedio cercano al 64% en su tasa de ocupación durante 2026 , reflejando la mayor demanda por infraestructura de almacenamiento en frío en el mercado local.

La compañía opera cuatro centros de distribución en el país y asegura que el crecimiento de los alimentos congelados, agroexportaciones y retail abre espacio para nuevas inversiones logísticas. Foto: Andina

¿Expansiones a la vista?

Los planes de expansión de la compañía están directamente vinculados a las necesidades de sus clientes, tanto en almacenamiento como en servicios logísticos complementarios. “ Lo que impulsa nuestro crecimiento es acompañar los planes de expansión de nuestros clientes . Algunos nos solicitan mayor capacidad de almacenamiento, otros requieren más túneles de congelamiento, servicios de transporte o infraestructura en nuevas ubicaciones para hacer más eficientes sus operaciones”, dijo.

Actualmente, la empresa opera cuatro centros de distribución en el país: tres en Lima y uno en Piura. Según Reyes, existe espacio para seguir creciendo tanto en la capital como en otras regiones donde sus clientes identifiquen oportunidades de negocio. “Donde nuestros clientes quieran crecer, nosotros queremos estar presentes. Evaluamos permanentemente oportunidades de expansión para responder a esos requerimientos”, indicó.

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De cara a los próximos trimestres, la compañía mantiene en evaluación distintas alternativas de inversión en Lima y en ciudades del interior del país. Entre las localidades que han despertado interés figuran Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa . “Más de un cliente nos ha solicitado evaluar infraestructura en estas ciudades para complementar sus cadenas logísticas. No se trata solamente de tener un almacén frigorífico, sino de operar instalaciones con estándares internacionales que garanticen eficiencia, trazabilidad y continuidad de la cadena de frío”, expresó.

Emergent Cold LatAm opera en 11 países de la región bajo estándares homogéneos de infraestructura, procesos y tecnología, lo que permite ofrecer a sus clientes el mismo nivel de servicio en cualquiera de los mercados donde tiene presencia. “Un cliente que trabaja con nosotros en Perú encuentra la misma calidad de servicio en cualquiera de los otros países donde operamos. Esa consistencia es una ventaja para empresas que están expandiéndose regionalmente o para inversionistas extranjeros que llegan al mercado peruano”, refirió.

Aunque la compañía analiza diversas alternativas de crecimiento, Reyes aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre nuevas construcciones, ampliaciones o adquisiciones . En Lima, las opciones incluyen ampliar los centros de distribución actuales o desarrollar nuevas instalaciones, dependiendo de la evolución de la demanda. En provincias, además de una eventual expansión de la operación en Piura, se estudia el ingreso a nuevas ciudades.

“Todos los proyectos se encuentran en evaluación. Son inversiones importantes que requieren analizar con detalle el tamaño del mercado, los volúmenes proyectados y las necesidades específicas de los clientes para asegurar que la infraestructura tenga las dimensiones adecuadas y un retorno sostenible”, expresó.

Respecto a los sectores que atiende la compañía, Reyes acotó que la demanda proviene de una amplia variedad de industrias que requieren almacenamiento en temperatura controlada. Entre sus principales clientes figuran empresas de retail, productores de proteínas —como carne de res, cerdo, pollo y pavo—, compañías del sector pesquero e hidrobiológico, productores de frutas y verduras congeladas, lácteos, chocolates, helados y productos de panadería y pastelería.

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“Estamos presentes en prácticamente todos los segmentos que necesitan una cadena de frío, ya sea para productos refrigerados o congelados. Nuestra propuesta es brindar una solución logística integral que garantice la calidad y conservación de esos productos durante toda la cadena de suministro”, mencionó.

Entre los segmentos con mayor dinamismo figuran los agroexportadores, cuyas necesidades de almacenamiento dependen de las campañas de cada cultivo . “Los agroexportadores tienen una marcada estacionalidad. Cada fruta y cada verdura tiene su propia temporada de producción y nosotros adaptamos nuestra capacidad para acompañar esas campañas”, alegó.

Lo mismo ocurre con otras industrias. Por ejemplo, los productores de helados incrementan su demanda de almacenamiento durante el verano, mientras que las empresas avícolas elevan sus requerimientos en la segunda mitad del año para abastecer la campaña navideña. “Cada cliente tiene necesidades particulares y nuestra labor es responder a esos requerimientos específicos en cada etapa de su operación”, añadió.

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Claves

Piura: sigue siendo una de las más regiones importantes para la compañía. Además de contar con un centro de distribución, la empresa opera en esa región una planta de procesamiento y congelamiento rápido individual (IQF, por sus siglas en inglés), destinada principalmente al procesamiento de frutas. Consultado sobre la posibilidad de replicar este modelo en otras regiones, el ejecutivo indicó que la empresa se mantiene abierta a evaluar nuevas inversiones si la demanda de los clientes lo justifica.

sigue siendo una de las más regiones importantes para la compañía. Además de contar con un centro de distribución, la empresa opera en esa región una planta de procesamiento y congelamiento rápido individual (IQF, por sus siglas en inglés), destinada principalmente al procesamiento de frutas. Consultado sobre la posibilidad de replicar este modelo en otras regiones, el ejecutivo indicó que la empresa se mantiene abierta a evaluar nuevas inversiones si la demanda de los clientes lo justifica. Adquisiciones: Tras la adquisición de Frialsa el año pasado, operación que permitió duplicar la capacidad de almacenamiento de la compañía en Perú, Emergent Cold LatAm no tiene previsto concretar nuevas compras en el corto plazo. “ Actualmente estamos enfocados en los proyectos de crecimiento orgánico que venimos evaluando tanto en Lima como en provincias. No descartamos oportunidades futuras, pero hoy nuestra prioridad está en desarrollar iniciativas alineadas con las necesidades de nuestros clientes ”, indicó Reyes.

Tras la adquisición de Frialsa el año pasado, operación que permitió duplicar la capacidad de almacenamiento de la compañía en Perú, Emergent Cold LatAm no tiene previsto concretar nuevas compras en el corto plazo. “ ”, indicó Reyes. Aumento: La compra de Frialsa permitió a la compañía incrementar su capacidad de almacenamiento de 163,000 metros cúbicos a 340,000 metros cúbicos y elevar su capacidad de posiciones en temperatura controlada de 20,000 a 41,000. Actualmente, Emergent Cold LatAm opera cuatro centros de distribución en el país: uno en Piura, dos en el Callao y uno en Lurín.

La compra de Frialsa permitió a la compañía incrementar su capacidad de almacenamiento de 163,000 metros cúbicos a 340,000 metros cúbicos y elevar su capacidad de posiciones en temperatura controlada de 20,000 a 41,000. Actualmente, Emergent Cold LatAm opera cuatro centros de distribución en el país: uno en Piura, dos en el Callao y uno en Lurín. 2026: Respecto al desempeño esperado para este año, Reyes señaló que la compañía mantiene una visión positiva, impulsada por las perspectivas favorables de sus propios clientes. “Lo que nos transmiten nuestros clientes es que esperan un segundo semestre positivo para sus negocios. Si a ellos les va bien, a nosotros también nos irá bien porque somos parte de su cadena logística y crecemos junto con ellos”, afirmó.