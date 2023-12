La compañía Emergent Cold, proveedor de soluciones de almacenamiento y transporte refrigerado de alimentos, anunció que invertirá US$ 500 millones en la región Latinoamericana, además de confirmar la finalización de un proyecto de construcción de un sitio de almacenamiento en el puerto del Callao (Perú), por US$ 17 millones.

Esta nueva infraestructura se inició a finales del 2022, tras un acuerdo entre DP World Logistics Perú y Emergent Cold Latin America. El objetivo del nuevo almacén frigorífico tiene como objetivo la prestación de servicios logísticos a los importadores y exportadores en el Perú, que cuenta con 12.000 posiciones de palets.

Neal Rider, cofundador y CEO de la firma estadounidense, comentó que, en líneas generales, parte de los fondos se ha destinado al crecimiento operativo; es decir, a la adquisición y construcción de nuevos almacenes. “Continuamos observando de cerca las oportunidades de adquisición o expansión en América Latina; sin embargo, hemos comenzado a canalizar la misma energía y recursos en la integración y transformación de nuestras operaciones”, señaló en un comunicado.

Este desembolso es el tercero que hace la firma en Latinoamérica desde su fundación en agosto de 2021. Ese año se inyectaron US$ 450 millones y en 2022 la cifra fue de US$ 250 millones. Con este reciente anuncio, Emergent Cold suma US$ 1.200 millones en los últimos tres años, la mayor inversión anunciada en la región por una empresa del sector en ese período.

Otras inversiones en América Latina

Fuera del proyecto en Perú, la empresa tiene más de 70 almacenes en operación en 11 países de América Latina, contando con nuevas construcciones en Chile y México, así como la ampliación de otros seis almacenes en estos dos países mencionados además de Brasil, Panamá y Uruguay.

Específicamente, Chile ha recibido una inversión de US$ 78 millones destinados a la construcción de una instalación en la ciudad de Talcahuano y la ampliación de una planta en Santiago de Chile. Además, para los próximos años, la compañía confirmó que planea destinar US$ 500 millones adicionales.

Por su parte, México, país donde inició operaciones comerciales en septiembre del año pasado, yahan registrado inversiones por US$ 150 millones y prevé desembolsar otros US$ 500 millones.

En tanto, en Ecuador, la empresa instaló en junio de este año su primer centro de almacenamiento de congelados dentro de las inmediaciones del Centro Logístico DP World, tras invertir unos US$ 15 millones.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.