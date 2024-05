El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuaría inyectando recursos a la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) para evitar su paralización, mientras se resuelve los problemas con el Consorcio Natividad Chinchero, encargado del proyecto.

Durante una entrevista, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, señaló que el reciente pago de S/ 40 millones que se aprobó a través de una adenda dará espacio para que se pueda seguir con la ejecución de la obra por al menos dos meses.

“ Si en el proceso todavía no hemos logrado cerrar el acuerdo en relación a este planteamiento para tratar de recuperar la obra, le daremos otros S/ 40 millones para que siga la obra avanzando mientras resolvemos el tema y mientras vemos que se hace en el caso de que ellos no estén de acuerdo con la solución que planteamos, pero lo importante es que la obra de Chincheros no pare”, dijo a RPP Noticias.

Como se recuerda, hace una semana el MTC firmó una adenda con el consorcio para otorgar S/ 40 millones que permitirían que la empresa comience a pagar algunas deudas y pueda retomar con el nivel normal de carga laboral, que se había reducido a un mínimo.

Pérez Reyes explicó que el problema con el consorcio tiene origen en el contrato que se hizo en el 2021 por un costo de US$ 427 millones bajo la modalidad de suma alza, es decir, un contrato a todo costo.

Luego del 2021, debido al conflicto de Ucrania y una serie de otros problemas, la empresa se enfrentó al alza de precios de varios de los materiales que utilizan para hacer la obra, por lo que ahora vienen planteando que se pueda hacer una adenda para reconocer estos incrementos de precios unitarios.

“Lo que nosotros hemos dicho es que, al ser un contrato de suma alzada, esto se tiene que resolver en el marco de una disputa. En el mecanismo, el contrato plantea una junta de solución de disputas que ellos tiene que plantear en ese marco y este tribunal decidirá si hay los méritos como para justificar un incremento en precios unitarios y modificar el valor del contrato”, comentó.

Pero, el ministro indica que sí se decide que no hay justificación para reconocer estos incrementos, se tendrá que evaluar si dicho consorcio seguirá ejecutando la obra con los problemas financieros que tienen o si se tendrá que buscar a otro constructor.

