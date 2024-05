Las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales sumaron envíos por US$ 2,388 millones durante el primer trimestre del 2024, creciendo 8.7% por encima de lo que se registró en el 2023, informó la Asociación de Exportaciones (ADEX).

Solo las exportaciones agrarias con valor agregado, también conocidas como no tradicionales, ascendieron a US$ 2,209 millones, con un alza de 5.9% y una participación de 92.4% en los envíos durante los primeros tres meses del 2024.

Los principales productos agrarios no tradicionales exportados siguieron siendo las uvas, seguidos de los arándanos, las paltas, mangos y el cacao en grano.

Aunque los envíos de uvas fueron 28.7% menores que en el mismo periodo del 2023, sumaron alrededor de US$ 449,328,000. En tanto, las exportaciones de arándanos (US$ 341,259,000) crecieron en 119.2%, mientras que las de palta (US$ 218 millones), mangos (US$ 189,336,000) y cacao en grano (US$ 78 millones) crecieron 65%, 2% y 108.4%, respectivamente.

Otros productos agrícolas que se despacharon en estos primeros meses del 2024 fueron los espárragos frescos o refrigerados, los demás frutos frescos, demás preparaciones para la alimentación de animales, páprika, bananas, quinua, cebollas, jengibre y galletas dulces.

Mientras que en el caso del agro primario, las exportaciones crecieron 59.4%, sumando US$ 179,485,000 por envíos de café sin descafeinar y sin tostar (US$ 155,372,000), demás azucares de caña o remolacha refinada (US$ 13,857,000), pelo fino u ordinario de alpaca o de llama (US$ 2,595,000), cueros y pieles enteros de bovino (US$ 2,087,000) y melaza de caña (US$ 1,758,000).

Durante el primer trimestre del año, los despachos de productos agrícolas peruanos llegaron a 115 mercados, siendo los principales Estados Unidos (US$ 791 millones), Países Bajos (US$ 367 millones), España (US$ 151 millones), México (US$ 120 millones) y Chile (US$ 91 millones). En ese periodo, las exportaciones incrementaron su demanda principalmente en España, Países Bajos y Chile.

